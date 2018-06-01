عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القاضي المكلف بالبث في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، وجه مجموعة من الأسئلة للمتهم الرئيسي ''هشام مشتري'' بخصوص علاقته بـ ''وفاء'' أرملة الضحية، وإن كانت هناك صور وفيديوهات

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي المكلف بالبث في ملف جريمة قتل البرلماني مرداس، وجه مجموعة من الأسئلة للمتهم الرئيسي "هشام مشتري" بخصوص علاقته بـ "وفاء" أرملة الضحية، وإن كانت هناك صور وفيديوهات توثق لعلاقتهما الجنسية.



وأوضح المصدر ذاته أن هشام مشتري، نفى وجود صور أو فيديوهات توثق للعلاقة الجنسية التي جمعته بـ "وفاء"، مشيرا إلى أنه لم يكشف لـ "الشوافة" ما كان يدور بينه وبين وفاء، لأن "الشوافة" هي زوجة صديقه، قائلا: " لا ما كنتش كنعاود ليها.. أنا كنت كنحشم من راجلها حيث صاحبي وجاري فمحل تعليم السياقة".

وأبرز ذات المصدر أن مشادة كلامية حادة، وقعت بعد ذلك بين هيئة الدفاع عن مشتري والهيئة القضائية، بعد أن طالب دفاع مشتري بإجراء خبرة لتحديد نوع البندقية، مشيرا إلى أن مشتري، قال بالموازاة مع هذه المشادة الكلامية: "كن كنت باغي نقتل انستعمل بندقية صامتة مفيهاش صوت"، ليقوم القاضي بمواجته بألبوم صور خاص بالبندقية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.