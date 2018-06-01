مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، أمس الخميس 7 يونيو، من اعتقال متشرد وعشيقته المتشردة، نظرا لتورطهما في قتل رضيعهما بطريقة بشعة من خلال رميه ببئر، يوجد بالقرب من محطة خاصة بسيارات الأجرة

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الناظور، أمس الخميس 7 يونيو، من اعتقال متشرد وعشيقته المتشردة، نظرا لتورطهما في قتل رضيعهما بطريقة بشعة من خلال رميه ببئر، يوجد بالقرب من محطة خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة.

وحسب مصدر مطلع فإن المصالح الأمنية وبعد إيقاف المتشردين تم اقتيادهما إلى دائرة أمنية للتحقيق معهما بإشراف من النيابة العامة، للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعتهما إلى التخلص من رضيعهما.

وأكدت المصدر ذاته أنه تم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور لإخضاعها للتشريح الطبي.