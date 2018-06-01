 عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة ﻿
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عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 12:15 عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة | مجتمع
عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة
حزينة، تنظر إلى الأرض، هكذا هي حالة ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول ''عبد اللطيف مرداس''، وهي تستمع لاعترافات عشيقها القاتل الرئيسي ''هشام مشتري'' والذي أكد وجود علاقة بينهما، خلال الاستماع له بجلسة

"شوف تيفي"


حزينة، تنظر إلى الأرض، هكذا هي حالة "وفاء" أرملة البرلماني المقتول "عبد اللطيف مرداس"، وهي تستمع لاعترافات عشيقها القاتل الرئيسي "هشام مشتري" والذي أكد وجود علاقة بينهما، خلال الاستماع له بجلسة اليوم الجمعة، والتي تجرى أطوراها باستنئافية البيضاء.

وأكد مصدر مطلع أن "وفاء" تضع على رأسها "فولار" أبيض اللون، مشيرا إلى أنها لم ترفع عينيها من الأرض منذ انطلاق أشغال الجلسة، وظهر عليها حزن شديد وهي تستمع لاعترافات هشام مشتري.

وأشار المصدر ذاته أن "الشوافة" المتهمة بالمشاركة، تجلس بالقرب من "وفاء"، وقد أصبح جسدمها "نحيلا"، في حين أن "حمزة.م" وعكس باقي المتابعين في هذه الجريمة، ظهر مبتسما خلال محاولته التفاعل مع أفراد أسرته الحاضرين لأشغال الجلسة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وفاء مرداس هشام مشتري الحزن

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