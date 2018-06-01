إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش ﻿

تمكنت مصالح الأمن بمراكش خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان الكريم هذه السنة، من إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن بمراكش خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان الكريم هذه السنة، من إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة.

وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، فقد أوقفت مصالح الأمن ،أيضا، 926 شخصا في حالة تلبس، و7 أشخاص حاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، إلى جانب 59 شخصا متورطين في جرائم المخدرات وحجز أزيد من 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة خلال هذه الفتر،ة عن التحقق من هوية 9524 شخصا والتثبت من هوية 168 شخصا غير متوفر على بطاقة التعريف الوطنية، ومساعدة 628 شخصا يعيشون على التسول أو في حالة تشرد بإيداعهم بدار البر و الإحسان، فيما تم إيداع 94 شخصا يعانون من الاختلال العقلي بالمؤسسة الصحية المختصة.

وارتباطا بتأمين المجال السياحي ومحاربة مختلف الظواهر الماسة بالأمن العمومي، فقد تم إيقاف 217 شخصا من أجل انتحال صفة مرشد سياحي.

وفي مجال السلامة الطرقية، تم ضبط 775 مخالفة لمقتضيات قانون السير، واستخلاص 1709 غرامة تصالحية، وحجز 235 عربة و100 دراجة نارية، فيما تم الاحتفاظ ب424 رخصة سياقة.