 إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداسع | مجتمع

عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني

فيديو يفضح مسؤولين و حكام أفارقة أثناء إستلام رشوة ومبالغ مالية كبيرة للتلاعب بنتائج المباريات في إفريقيا | بووز

فيديو يفضح مسؤولين و حكام أفارقة أثناء إستلام رشوة ومبالغ مالية كبيرة للتلاعب بنتائج المباريات في

مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان | حوادث و حقوق

مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان

فيديو : تقرير عن آخر استعدادات منتخب السعودية لمواجهة ألمانيا تحضيرا للمونديال | بووز

فيديو : تقرير عن آخر استعدادات منتخب السعودية لمواجهة ألمانيا تحضيرا للمونديال

تبــوريشة ..لحظة عزف النشيد الوطني المغربي في مباراة المغرب و تركيا بكأس العالم لكرة القدم للمكفوفين وضعاف البصر | بووز

تبــوريشة ..لحظة عزف النشيد الوطني المغربي في مباراة المغرب و تركيا بكأس العالم لكرة القدم

عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة | مجتمع

عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة

فيديو : معلق جزائري يسخر من ابن بلده بعبارات مستفزة الذي يلعب أمام كريستيانو رونالدو | بووز

فيديو : معلق جزائري يسخر من ابن بلده بعبارات مستفزة الذي يلعب أمام كريستيانو رونالدو

إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش | مجتمع

إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش

عاجل..هشام مشتري المتورط الرئيسي في قتل البرلماني مرداس: أنا مسالم وكنت كنعرف مراتو | مجتمع

عاجل..هشام مشتري المتورط الرئيسي في قتل البرلماني مرداس: ''أنا مسالم وكنت كنعرف مراتو''

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 11:56 إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش | مجتمع
إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة منذ بداية شهر رمضان الكريم بمراكش
تمكنت مصالح الأمن بمراكش خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان الكريم هذه السنة، من إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة.
 
"شوف تيفي"
 
 
تمكنت مصالح الأمن بمراكش خلال الثلثين الأولين من شهر رمضان الكريم هذه السنة، من إيقاف 1220 شخصا مبحوثا عنه من أجل ضلوعهم في جنايات وجنح مختلفة.
 
وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، فقد أوقفت مصالح الأمن ،أيضا، 926 شخصا في حالة تلبس، و7 أشخاص حاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة، إلى جانب 59 شخصا متورطين في جرائم المخدرات وحجز أزيد من 6 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.
 
كما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة خلال هذه الفتر،ة عن التحقق من هوية 9524 شخصا والتثبت من هوية 168 شخصا غير متوفر على بطاقة التعريف الوطنية، ومساعدة 628 شخصا يعيشون على التسول أو في حالة تشرد بإيداعهم بدار البر و الإحسان، فيما تم إيداع 94 شخصا يعانون من الاختلال العقلي بالمؤسسة الصحية المختصة.
 
وارتباطا بتأمين المجال السياحي ومحاربة مختلف الظواهر الماسة بالأمن العمومي، فقد تم إيقاف 217 شخصا من أجل انتحال صفة مرشد سياحي.
 
وفي مجال السلامة الطرقية، تم ضبط 775 مخالفة لمقتضيات قانون السير، واستخلاص 1709 غرامة تصالحية، وحجز 235 عربة و100 دراجة نارية، فيما تم الاحتفاظ ب424 رخصة سياقة.
 
وتأتي هذه العمليات ، حسب ذات المصدر، في إطار مقاربة أمنية شمولية تبنتها ولاية أمن مراكش تنزيلا للتعليمات المديرية الرامية إلى تجويد الخدمة الأمنية، مع ضرورة التحلي باليقظة وسرعة البديهة ونكران الذات المعهودة في رجال الأمن، والحرص على التطبيق السليم للقانون في القضايا المعروضة أمامها.
 
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب رمضان الجرائم المؤسسة الصحية بطاقة تعريف وطنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداسع | مجتمع

عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداسع

عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة | مجتمع

عاجل..وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس حزينة بزاف وحمزة كيبتاسم ومامسوقش فالمحكمة

عاجل..هشام مشتري المتورط الرئيسي في قتل البرلماني مرداس: أنا مسالم وكنت كنعرف مراتو | مجتمع

عاجل..هشام مشتري المتورط الرئيسي في قتل البرلماني مرداس: ''أنا مسالم وكنت كنعرف مراتو''

انخفاض حالات الغش المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة بامتحان البكالوريا بنسبة 24.80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية | مجتمع

انخفاض حالات الغش المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة بامتحان البكالوريا بنسبة 24.80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد إجراء العملية..الشابة اللي شرملها شفار فرمضــان باالبيضاء تشكر المغاربة..وليت كنقدر نشوف المرايا | حالة خاصة
منذ 35 دقيقة

بعد إجراء العملية..الشابة اللي شرملها شفار فرمضــان باالبيضاء تشكر المغاربة..وليت كنقدر نشوف المرايا

في أول خروج إعلامي..الناصري يعترف..ها علاش هضرت على دنيا باطما و اعتاذرت ليها من بعد | بــووز

في أول خروج إعلامي..الناصري يعترف..ها علاش هضرت على دنيا باطما و اعتاذرت ليها من بعد

كروط...انسحاب هيئة الدفاع عن بوعشرين يثير الشكوك وغادي يجي الوقت فوقاش نردوا على هادشي | خارج البلاطو

كروط...انسحاب هيئة الدفاع عن بوعشرين يثير الشكوك وغادي يجي الوقت فوقاش نردوا على هادشي

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :08 يونيو 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :08 يونيو 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداسع | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل..هذا ما قاله هشام مشتري بخصوص وجود صور وفيديوهات توثق لعلاقة جنسية مع وفاء أرملة البرلماني

فيديو يفضح مسؤولين و حكام أفارقة أثناء إستلام رشوة ومبالغ مالية كبيرة للتلاعب بنتائج المباريات في إفريقيا | بووز

فيديو يفضح مسؤولين و حكام أفارقة أثناء إستلام رشوة ومبالغ مالية كبيرة للتلاعب بنتائج المباريات في

مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان | حوادث و حقوق

مبقاتش الرحمة..متشرد وعشيقتو قتلو رضيعهم بالناظور نهار رمضان

فيديو : تقرير عن آخر استعدادات منتخب السعودية لمواجهة ألمانيا تحضيرا للمونديال | بووز

فيديو : تقرير عن آخر استعدادات منتخب السعودية لمواجهة ألمانيا تحضيرا للمونديال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.