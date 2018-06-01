عاجل..هشام مشتري المتورط الرئيسي في قتل البرلماني مرداس: ''أنا مسالم وكنت كنعرف مراتو'' ﻿

حاول ''هشام مشتري'' المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، خلال مثوله أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في هذه اللحظات اليوم الجمعة 8 يونيو، الدفاع عن نفسه، مؤكدا براءته من

"شوف تيفي"

حاول "هشام مشتري" المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، خلال مثوله أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في هذه اللحظات اليوم الجمعة 8 يونيو، الدفاع عن نفسه، مؤكدا براءته من تهمة القتل الموجهة إليه.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، أن هشام مشتري اعترف على أنه كان على علاقة مع "وفاء" أرملة الضحية، والتي كانت تخبره بشكل مستمر بتعرضها للتعنيف على يد زوجها، قائلا: " أنا مسالم لوحاد درجة مكتصورش ومنقدرش نقتل كنت كنعرفها وكان راجلها كيتكرفص عليها وكانت كتبقى فيها وحاد نهار قالت لي راه ضربني وقلت ليها الله يعطيه ضربة من عندو".

وأبرز المصدر ذاته، أن القاضي قال خلال توجيه الأسئلة للمتهم "هشام مشتري"، إن هذا الأخير، قام حسب المعطيات بقتل الضحية للزواج بزوجته وللحصول على ثروته، قائلا: " الوقائع والأحداث اللي عدنا تاتقول أنك بغيتي تزوج بيها وتتمتع بالثروة ديال راجلها وتحيديو من طريق وتعيشو بجوج".



وأشار ذات المصدر إلى أن "هشام مشتري"، ادعى تعرضه للضرب على يد رجال الضابطة القضائية لكي يوقع المحضر، وأيضا لكي يقوم بإعداة تمثيل الجريمة، نافيا تورطه في ارتكاب الجريمة.