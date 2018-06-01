 انخفاض حالات الغش المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة بامتحان البكالوريا بنسبة 24.80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية ﻿
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انخفاض حالات الغش المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة بامتحان البكالوريا بنسبة 24.80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 11:28 انخفاض حالات الغش المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة بامتحان البكالوريا بنسبة 24.80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية | مجتمع
انخفاض حالات الغش المسجلة بجهة الرباط سلا القنيطرة بامتحان البكالوريا بنسبة 24.80 في المائة مقارنة بالسنة الماضية
أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم موسم 2017-2018، تميزت بتراجع كبير في حالات الغش
"شوف تيفي"+"و م ع"
 
 
أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم موسم 2017-2018، تميزت بتراجع كبير في حالات الغش المسجلة بمجموع مراكز الامتحان، حيث تم تسجيل 224 حالة غش مقابل 298 حالة تم رصدها خلال الموسم الماضي، أي بانخفاض بلغ 24.80 في المائة.
 
وأبرزت الأكاديمية، في بلاغ لها اليوم الجمعة بمناسبة اختتام هذه الدورة العادية من الاختبارات، أن هذا التراجع يأتي بفضل الحملات التحسيسية والإجراءات الإدارية التي تقوم بها الأكاديمية والمديريات الإقليمية طيلة السنة، وكذا بفضل حزم ويقظة مختلف المتدخلين في مجريات هذه الامتحانات.
 
وأضاف المصدر ذاته، أن اختبارات هذه السنة مرت في ظروف جد عادية وفي أجواء تميزت بالحرص على مصداقية هذه الشهادة وعلى تحصين حقوق المترشحات والمترشحين في تكافؤ الفرص، من خلال التقيد التام بمقتضيات القانون رقم 13-02 الخاص بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
 
وحسب معطيات الأكاديمية، فقد بلغ عدد المترشحين الذين اجتازوا الامتحان الوطني حوالي 58 ألف و537 مترشحا موزعين على سبع مديريات إقليمية، من بينهم 16 ألف و113 مترشحا ومترشحة بالشعب الأدبية والأصيلة، و19 ألف و924 مترشحا بالنسبة للشعب العلمية، في حين بلغ عدد المترشحين في الشعب التقنية ما مجموعه 4704.
 
وتابعت الأكاديمية أن مجموع المترشحين في الشعب المهنية ناهز 313 مترشحا ومترشحة، في حين بلغ عدد المترشحين في الشعب العلمية مسالك دولية -خيار فرنسية - 4009 مترشحة ومترشحا، بينما بلغ عدد مترشحي المسالك الدولية للباكالوريا المغربية ـ خيار إنجليزية ـ 24 مترشحا.
 
وبهذه المناسبة، نوهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بكل الأطر التربوية وهيئات المراقبة والإدارة التربوية وموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية على المجهودات والتضحيات المبذولة لإنجاح هذه المحطة المهمة في مسار التلاميذ.
 
كما أشادت بمجهودات كل المتدخلين والشركاء من مصالح الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقطاعات الحكومية، وكذا جمعيات المجتمع المدني وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بفضل إسهاماتها المكثفة والمواطنة في كل الحملات التحسيسية التي باشرتها الأكاديمية والمديريات الإقليمية لمواجهة مظاهر الغش، مما أثمر انخفاضا ملحوظا لنسب الغش بالجهة.
 
 

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