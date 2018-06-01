عاجل.. انطلاق أشغال محاكمة المتورطين في قتل البرلماني مرداس ﻿

أعطى القاضي الحسن الطفلي، قبل قليل اليوم الجمعة 8 يونيو،انطلاق أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بالقاتل الرئيسي ''هشام

"شوف تيفي"

أعطى القاضي الحسن الطفلي، قبل قليل اليوم الجمعة 8 يونيو،انطلاق أشغال محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، وذلك بحضور المتهمين الأربعة، ويتعلق الأمر بالقاتل الرئيسي "هشام مشتري" و "وفاء" أرملة الضحية" و"حمزة.م"، و "الشوافة".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، أن "مشتري" القاتل الرئيسي الذي صدر في حقه حكم الإعدام ابتدائيا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي الحسن الطفلي، حيث ستتم مواجهته بالاعترافات التي أدلى بها "حمزة،م" شريكه في الجريمة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أشغال الجلسة من المنتظر أن تعرف الاستماع لـ "حمزة.م" والذي اعترف خلال الجلسة الماضية على أن خاله، تورط في الجريمة من خلال إطلاق الرصاص على الضحية "عبد اللطيف مرداس".