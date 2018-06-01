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سابقة في تاريخ المهرجان.. بعد حملة المقاطعة إدارة مهرجان موازين تتخد هذا القرار

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 10:48 سابقة في تاريخ المهرجان.. بعد حملة المقاطعة إدارة مهرجان موازين تتخد هذا القرار | ثقافة و فنون
سابقة في تاريخ المهرجان.. بعد حملة المقاطعة إدارة مهرجان موازين تتخد هذا القرار
ستستضيف منصة السويسي بالرباط يوم الثلاثاء 19 يونيو، ثلاث أيام قبل انطلاق المهرجان، ''حدث ما قبل موازين'' «LE BEFORE»، وهو عرض موسيقي استثنائي تنظمه مغرب الثقافات، بشراكة مع 2MTV، وقنوات C8 و CSTAR.

شوف تيفي

 

ستستضيف منصة السويسي بالرباط يوم الثلاثاء 19 يونيو، ثلاث أيام قبل انطلاق المهرجان، "حدث ما قبل موازين" «LE BEFORE»، وهو عرض موسيقي استثنائي تنظمه مغرب الثقافات، بشراكة مع 2MTV، وقنوات C8 و CSTAR.

ووفق البلاغ الصادر من مغرب الثقافات توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه قبل الدورة 17 لمهرجان موازين إيقاعات العالم الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 يونيو ، سيكون "حدث ما قبل موازين" فرصة لجمع أفضل الأسماء اللامعة في سماء الأغنية المغربية والفرنسية، مع حضور كبار الفنانين في الوقت الراهن على منصة السويسي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجمهور المغربي سيلتقي كل من ميتر جيمس، دادجو، أمينوكس، إيهاب أمير، بهاوي زهير، بيغفلو وأولي، بلاك إم، فيتا، بينابار، كور دو بيرات، كوليكتيف ميتيسي، هايفن هيفين، لالجيرينو، ألونزو، وأيضا أمير، نايسترو، ناسي، روميو إلفيس، سليمان، سينابون و تال.

هذا الحفل الغنائي الصاخب الذي سيكون من تنشيط تي ميس وصميد، سيكون الولوج إليه مجانا، كما سيتم حجز فضاءات أمام المنصة للأشخاص الذين قاموا بشراء البطاقات الذهبية للولوج إلى المناطق المؤدى عنها في مهرجان موازين.

"حدث ما قبل موازين" « Le Before » لمهرجان موازين إيقاعات العالم: الثلاثاء 19 يونيو 2018 على الساعة 21H15 بمنصة السويسي.

 

 

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شوف تيفي ثقافة وفنون مهرجان موازين

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