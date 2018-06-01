 فضيحة فساد كبرى تهز الكرة الإفريقية تطال أكثر من 100 حكم ومسؤول ﻿
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فضيحة فساد كبرى تهز الكرة الإفريقية تطال أكثر من 100 حكم ومسؤول

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 10:32 فضيحة فساد كبرى تهز الكرة الإفريقية تطال أكثر من 100 حكم ومسؤول | سبور
فضيحة فساد كبرى تهز الكرة الإفريقية تطال أكثر من 100 حكم ومسؤول
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن فضائح فساد كبيرة في عالم كرة القدم في القارة الإفريقية، حيث أن أكثر من 100 من الحكام والمسؤولين الأفارقة، تلقوا رشاوى مالية للتلاعب في نتائج مباريات محلية ودولية.

شوف سبور

 

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن فضائح فساد كبيرة في عالم كرة القدم في القارة الإفريقية، حيث أن أكثر من 100 من الحكام والمسؤولين الأفارقة، تلقوا رشاوى مالية للتلاعب في نتائج مباريات محلية ودولية.

وأكدت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن صحفيا غانيا، قام بالتحقيق في هذا الأمر، حيث وثق بالفيديو تلقي مسؤولين أفارقة وحكام أموالا من صحفيين متخفين للتلاعب بنتائج مباريات محلية في غانا، ومباريات دولية تخص فرقا إفريقية أخرى.

وظهر في الفيديو عدد من الشخصيات الرياضية في أفريقيا، من بينها ، ويسي نيانتاكاي رئيس الاتحاد الغاني والنائب الأول للاتحاد الأفريقي "كاف"، الذي يعد ثاني أقوى وأكبر مسؤول عن كرة القدم في قارة أفريقيا، حيث ظهر وهو يضع أموالا في حقيبة حصل عليها كرشوة مالية.

كما ظهر في الفيديو، حكم الشرط الكيني عدن رينغ مروة، الذي كان مقررا أن يشارك في كأس العالم في روسيا، حيث صور أثناء تلقيه رشوة بـ 600 دولار من صحفي تظاهر بأنه مسؤول في ناد غاني، قبل أن ينفي الحكم الكيني ارتكاب أي مخالفات، إلا أن اتحاد الفيفا قال إنه لن يشارك الآن في مباريات كأس العالم.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الاتحاد الإفريقي الفساد كأس العالم في روسيا

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