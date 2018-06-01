لذغة أفعى سامة تودي بحياة طالب جامعي بطانطان ﻿

لفظ طالب جامعي أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بعد تأزم حالته الصحية إثر إصابته بلذغة أفعى سامة بمنطقة ''حنيك الحمام'' بجماعة ''لمسيد'' ضواحي مدينة

شوف تيفي:أكادير

لفظ طالب جامعي أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بعد تأزم حالته الصحية إثر إصابته بلذغة أفعى سامة بمنطقة ''حنيك الحمام'' بجماعة ''لمسيد'' ضواحي مدينة طانطان.

وحسب مصادر خاصة، فقد كان الهالك يقوم بجولة استطلاعية قبيل إفطار يوم أمس، قبل أن تباغثه أفعى كانت مختبأة بين بعض الحشائش وتلذغه في أحد أرجله، ليتم نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك فارق الحياة ساعات بعد وصوله للمستشفى، بعدما تفاقمت حالته الصحية بالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها الطاقم الطبي لإسعافه وإنقاذ حياته.

وخلف وفاة الهالك موجة من الحزن والآسى في صفوف عائلته ومعارفه وأصدقاء الدراسة، لاسيما وأنه كان من الطلبة النجباء في مشواره الدراسي وفق ما أكده رفاقه.