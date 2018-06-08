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مثير وبالصورة..حملة المقاطعة وصلات لامتحانات البكالوريا

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 09:30 مثير وبالصورة..حملة المقاطعة وصلات لامتحانات البكالوريا | مجتمع
مثير وبالصورة..حملة المقاطعة وصلات لامتحانات البكالوريا
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، أمس الخميس، صورة مثيرة، تظهر قيام مرشح لامتحان الباكالوريا، بوضع مجموعة من الشعارات الخاصة بحملة مقاطعة بعض المنتجات بالورقة الخاصة بتحرير أجوبة الامتحان

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، أمس الخميس، صورة مثيرة، تظهر قيام مرشح لامتحان الباكالوريا، بوضع مجموعة من الشعارات الخاصة بحملة مقاطعة بعض المنتجات بالورقة الخاصة بتحرير أجوبة الامتحان الوطني.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، وخاصة المشاركون بحملة ''مقاطعون''، حيث العديد منهم عن إعجابهم بالفكرة والتي تؤكد مشاركة ''التلاميذ'' في حملة مقاطعة المنتجات، بينما عاتب آخرون التلميذ صاحب الورقة، مؤكدين أن هذه الخطوة سيضيع من خلالها مجهود سنة من الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف المؤسسات التعليمية، شهدت منذ الثلاثاء الماضي، إجراء الامتحان الوطني الموحد الخاص بشهادة البكالوريا في دورتها العادية والتي ستعلن نتائجها بتاريخ 22 يونيو الجاري.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوكية مقاطعون البكالوريا الامتحان الوطني

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