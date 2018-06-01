وجدو راسكم...الحرارة بدات..درجات الحرارة تصل ل 41 بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، مع انتشار سحب منخفضة خلال الصباح فوق السواحل والسهول الأطلسية مصحوبة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بأقصى الجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة، مع انتشار سحب منخفضة خلال الصباح فوق السواحل والسهول الأطلسية مصحوبة ببعض القطرات المطرية وبكتل ضبابية محتملة. كما يرتقب تكون سحب ركامية في آخر الصباح بمرتفعات الأطلس مع قطرات وزخات عاصفية ستهم في بداية الليلة القادمة، الشرق والسايس والواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستشهد بعض مناطق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي زوابع رملية، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمال الأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالشرق، ومعتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية والبوغاز والساحل المتوسطي والسايس والسهول الداخلية وسوس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 16 و 21 درجة بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 27 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 17 و22 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و28 درجة بمنطقة طنجة والريف والواجهة المتوسطية وسوس والشمال الشرقي والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و33 درجة بالشرق وسايس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 33 و 38 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 38 و 41 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.



