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صــدمة بوعشرين من انسحابات دفاعه بشكل جماعي..وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 04:39 صــدمة بوعشرين من انسحابات دفاعه بشكل جماعي..وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
صــدمة بوعشرين من انسحابات دفاعه بشكل جماعي..وهذا ما قرره القاضي
في تطور مثير لمحاكمة توفيق بوعشرين، المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب و الاتجار بالبشر، انسحب دفاعه بشكل مفاجئ من جلسة يومه الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

''شوف تيفي''

في تطور مثير لمحاكمة توفيق بوعشرين، المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب و الاتجار بالبشر، انسحب دفاعه بشكل مفاجئ من جلسة يومه الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

وأعلن محامو توفيق بوعشرين مغادرة القاعة 7 وسحب نيابتهم بشكل نهائي عن ملف توفيق بوعشرين، حيث أقدم دفاعـه من أصحاب البذلة السوداء على هذه الخطوة المفاجأة تزامنا مع وضع المصرحة أمال الهواري ونجلي النقيب محمد زيان رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

و فاجأ هذا القرار الذي اتخذه عدد من المحامين الحاضرين ، بقيادة النقيب عبد اللطيف بوعشرين؛ المتهم ناشر ''أخبار اليوم''، رغم كونه يتمتع بنيابة عدد من المحامين الآخرين حيث عبر عن حزنه وصدمته فور علمه بقرار دفاعه ، كما حاول رئيس الهيئة بوشعيب فريح وممثل النيابة العامة اقناع النقيب بوعشرين ابقاء نيابته حسب ما صرح به بعض المحامون في تصريحاتهم الصحفية.

وجدير بالذكر أنه وإلى جانب النقيب عبد اللطيف بوعشرين، انسحب عدد من هيئةً الدفاع الذين ينوبون عن المتهم ويتعلق الأمر بكل من سعد السهلي وعبد المولى المروري، ومحمد المرعودي، وعبد القادر فهيم، وعلي زيان، وأشرف منصوروآخرين ...

هــذا و لعدم إمكانية مواصلة الجلسة في غياب دفاع المتهم، قررت المحكمة تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى غاية يوم الأربعاء المقبل لأجل مواصلة الاستماع إلى المصرحات الأخريات في الملف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الدار ابيضاء محاكمة بوعشرين

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