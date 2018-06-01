 خبر صادم للمغاربة....فهم تصطى: البيجيدي كتدخل وتخرج فالهضرة (الداودي باقي وزير) ﻿
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خبر صادم للمغاربة....فهم تصطى: البيجيدي كتدخل وتخرج فالهضرة (الداودي باقي وزير)

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 01:56 خبر صادم للمغاربة....فهم تصطى: البيجيدي كتدخل وتخرج فالهضرة (الداودي باقي وزير) | بوليتيك
خبر صادم للمغاربة....فهم تصطى: البيجيدي كتدخل وتخرج فالهضرة (الداودي باقي وزير)
نفت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية خبر إعفاء الوزير الحسين الداودي الذي تم تداوله ليلة أمس على صفحات المواقع الاجتماعية وعلى الموقع الرسمي للحزب.

شوف تيفي

نفت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية خبر إعفاء الوزير الحسين الداودي الذي تم تداوله ليلة أمس على صفحات المواقع الاجتماعية وعلى الموقع الرسمي للحزب.

وبهذا الخصوص نشر الموقع الرسمي لحزب المصباح بلاغا هذا المساء على صفحته الرسمية نفى فيه تلقي الأمانة العامة للحزب أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الوزير لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.

وجاء في نفس البلاغ أن الأمانة العامة لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال مضيفة أنها حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار.
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خبر صادم للمغاربة البيجيدي فالهضرة لداودي وزير

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