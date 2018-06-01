عـــاجل:ضربة موجعة لبُوعشرين..انسحابات دفاعه متواصلة والعدد يرتفع إلى 4 محامين سحبوا انابتهم من الملف ﻿

لا زالت انسحابات هيئة دفاع مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين متواصلة،فبعد انسحاب المحاميين الوازنين النقيب عبد اللطيف بوعشرين و زميله سعد السهلي،علمت شوف تيفي أن محاميين آخرين انضما لزملائهما و

شـــوف تيفي:

لا زالت انسحابات هيئة دفاع مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين متواصلة،فبعد انسحاب المحاميين الوازنين النقيب عبد اللطيف بوعشرين و زميله سعد السهلي،علمت شوف تيفي أن محاميين آخرين انضما لزملائهما و انسحبا من هذا الملف الذي بدأت تتضح معالمه.

و يتعلق الأمر حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' بالمحامي أشرف جداوي المقرب من حزب العدالة و التنمية و عبد المولى المروري الذين سحبا انابتهما من ملف توفيق بوعشرين.

و يأتي هذا القرار مساء يومه الخميس تزامنا مع انعقاد الجلسة السرية للمتهم المتابع بتهم ثقيلة أبرزها الاغتصاب و الاتجار في البشر.