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عـــاجل:ضربة موجعة لبُوعشرين..انسحابات دفاعه متواصلة والعدد يرتفع إلى 4 محامين سحبوا انابتهم من الملف

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 00:48 عـــاجل:ضربة موجعة لبُوعشرين..انسحابات دفاعه متواصلة والعدد يرتفع إلى 4 محامين سحبوا انابتهم من الملف | بوليتيك
عـــاجل:ضربة موجعة لبُوعشرين..انسحابات دفاعه متواصلة والعدد يرتفع إلى 4 محامين سحبوا انابتهم من الملف
لا زالت انسحابات هيئة دفاع مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين متواصلة،فبعد انسحاب المحاميين الوازنين النقيب عبد اللطيف بوعشرين و زميله سعد السهلي،علمت شوف تيفي أن محاميين آخرين انضما لزملائهما و

شـــوف تيفي:

لا زالت انسحابات هيئة دفاع مدير أخبار اليوم توفيق بوعشرين متواصلة،فبعد انسحاب المحاميين الوازنين النقيب عبد اللطيف بوعشرين و زميله سعد السهلي،علمت شوف تيفي أن محاميين آخرين انضما لزملائهما و انسحبا من هذا الملف الذي بدأت تتضح معالمه.

و يتعلق الأمر حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' بالمحامي أشرف جداوي المقرب من حزب العدالة و التنمية و عبد المولى المروري الذين سحبا انابتهما من ملف توفيق بوعشرين.

و يأتي هذا القرار مساء يومه الخميس تزامنا مع انعقاد الجلسة السرية للمتهم المتابع بتهم ثقيلة أبرزها الاغتصاب و الاتجار في البشر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب سحب انابة توفيق بوعشرين

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