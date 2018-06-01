خاص: مسؤول بجهة الرباط يعيد صراع دومو والكرتيلي للواجهة وهذا موقف جامعة لقجع ﻿

استنكرت عصبة الغرب لكرة القدم برئاسة حكيم دومو، تصرفات المكلف بملف الجمعيات بجهة الرباط سلا، بسبب إصراره على منح الوصل النهائي لعصبة غير معترف بها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

شـــوف تيفي:

استنكرت عصبة الغرب لكرة القدم برئاسة حكيم دومو، تصرفات المكلف بملف الجمعيات بجهة الرباط سلا، بسبب إصراره على منح الوصل النهائي لعصبة غير معترف بها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وكشفت عصبة الغرب في بلاغ لها، أن المسؤول عن الجمعيات الرياضية بجهة الرباط سلا، يخالف القوانين المنظمة، بحكم أن جامعة الكرة والإتحاد الدولي لكرة القدم هما الجهازين المخول لهما الإعتراف بقانونية جهاز تابع لهما.

وجاء في بلاغ العصبة أيضا:'' من غير المعقول أن تمنح الجهة وصل ايداع نهائي لعصبة يرأسها الكرتيلي وهي غير معترف بها من طرف الجامعة، في الوقت الذي تمنح عصبتنا المعترف بها والتي تسهر على السير العام للمنافسات بالجهة وصل إيداع مؤقت..هذا هو العبث بعينه''.

وطالبت عصبة دومو الجهات المسؤولة بالتدخل لتطبيق قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للعبة، والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الدوس على القوانين''.

يشار إلى أن جامعة الكرة كانت قد حسمت قبل ثلاث سنوات، في شرعية عصبة حكيم دومو على حساب منافسه محمد الكرتيلي.