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عاجل..انطلاق اشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين بحضور الشهود و الضحايا

بتاريــخ : 8 يونيو 2018 / 00:16 عاجل..انطلاق اشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين بحضور الشهود و الضحايا | بوليتيك
عاجل..انطلاق اشغال المحاكمة السرية الخاصة بتوفيق بوعشرين بحضور الشهود و الضحايا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الخميس، انطلاق أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوارها باستئنافية مدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، أعطى قبل قليل من يومه الخميس، انطلاق أشغال المحاكمة السرية التي تجرى أطوارها باستئنافية مدينة الدار البيضاء.

وأضح المصدر ذاته أن أشغال محاكمة بوعشرين المتابع بتهم خطيرة من بينها الاغتصاب والاتجار بالبشر، تعرف حضور أربعة مشتكيات، ويتعلق الأمر بكل من ''أ.ل''، و ''س.ل''، و ''و.م''، و ''ن.ل''، فيما تم تسجيل غياب المشتكية ''خ.ل'' التي لم تحضر للجلسات التي أجريت في الأسبوعين الأخيرين.

وأكد المصدر ذاته أن أشغال الجلسة، تعرف كذلك حضور شاهدي، وقد كانت بداية بالاستماع لشاهدة للكشف عن بعض المعطيات الخاصة بالملف.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة أمس كانت ساخنة جدا، حيث تم الاستماع للمصرحتين حنان باكور وأمال الهواري، وقد انتهت بنقل الأخيرة الى مدينة الرباط ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة التي فتحت تحقيقا بعد العثور عليها مختبأة بصندوق سيارة مركونة بمرآب منزل النقيب محمد زيان المنتمي لهيئة الدفاع عن المتهم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين مشتكيات المحكمة

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