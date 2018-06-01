عاجل : النقيب بوعشرين يسحب إنابته على المتهم توفيق بوعشرين.. وهاعلاش ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر عليمة أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين سحب إنابته عن توفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

"شوف تيفي"

علمت شوف تيفي من مصادر عليمة أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين سحب إنابته عن توفيق بوعشرين المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر.

وأضافت ذات المصادر أن النقيب بوعشرين رجل القانون الوحيد القادر على جمع شمل هيئة دفاع بوعشرين ينسحب هو الآخر من الملف بعدما لم يعد مقتنعا بالدفاع عن المتهم...

هذا وقد حاول النقيب بوعشرين خلال الأيام الأخيرة من محاكمة توفيق بوعشرين بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء هدم تهمة الاتجار بالبشر على المتهم ومتابعته بالفساد عبر العديد من التصريحات الاعلامية ، ليتفاجأ الرأي العام الوطني في ساعات متأخرة من ليلة الخميس بقرار المحامي الذي كان يحظى بثقة بعض متتبعي الملف الذي لازالت أطواره تعرف تطورات مثيرة يوما بعد يوم.