المغرب مهدد بفقدان صوت إفريقي في سباقه لاستضافة كأس العالم 2026 ﻿

بات في حكم المؤكد منع الاتحاد الغاني لكرة القدم من التصويت على البلد المرشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

شوف سبور

بات في حكم المؤكد منع الاتحاد الغاني لكرة القدم من التصويت على البلد المرشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

ويأتي هذا الإجراء بعد ما قام وزير الرياضة الغاني بحل اتحاد كرة القدم ، حيث من المنتظر أن تتعرض غانا لعقوبات قاسية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' بسبب تدخل الحكومة في كرة القدم قد يذهب لحد تجميد جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في البلاد .

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.