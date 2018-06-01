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المغرب مهدد بفقدان صوت إفريقي في سباقه لاستضافة كأس العالم 2026

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 23:14 المغرب مهدد بفقدان صوت إفريقي في سباقه لاستضافة كأس العالم 2026 | سبور
المغرب مهدد بفقدان صوت إفريقي في سباقه لاستضافة كأس العالم 2026
بات في حكم المؤكد منع الاتحاد الغاني لكرة القدم من التصويت على البلد المرشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

شوف سبور

بات في حكم المؤكد منع الاتحاد الغاني لكرة القدم من التصويت على البلد المرشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 .

ويأتي هذا الإجراء بعد ما قام وزير الرياضة الغاني بحل اتحاد كرة القدم ، حيث من المنتظر أن تتعرض غانا لعقوبات قاسية من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' بسبب تدخل الحكومة في كرة القدم قد يذهب لحد تجميد جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في البلاد .

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

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شوف سبور المغرب كأس العالم 2026 ملف ترشيح المغرب غانا

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