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عــاجل: الملك محمد السادس يعزي عاهل البحرين

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 22:45 عــاجل: الملك محمد السادس يعزي عاهل البحرين | بوليتيك
عــاجل: الملك محمد السادس يعزي عاهل البحرين
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمملكة البحرين.

شـــوف تيفي:

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر وفاة سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن علي آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمملكة البحرين.

وأعرب الملك في هذه البرقية ، لعاهل البحرين ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الجليلة عن " أحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا العلي القدير أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الفقيد المبرور بالمغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان".

ومما جاء في برقية صاحب الجلالة " كما أدعوه عز وجل أن يحفظ جلالتكم، ويديم عليكم أردية الصحة والعافية، وطول العمر ، ويجنبكم والشعب البحريني الشقيق كل مكروه

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