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سكووب...توقيف سيارة أجرة كبيرة مملوءة بالحشيش بمدخل مدينة تيزنيت

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 22:49 سكووب...توقيف سيارة أجرة كبيرة مملوءة بالحشيش بمدخل مدينة تيزنيت | حوادث و حقوق
سكووب...توقيف سيارة أجرة كبيرة مملوءة بالحشيش بمدخل مدينة تيزنيت
،علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بتوقيف سيارة أجرة كبيرة قبل قليل بمدخل مدينة تيزنيت وبداخلها كمية جد هامة من مخدر الشيرا قدرت بحوالي 7 كيلوغرامات .

شوف تيفي:أحمد الهلالي

،علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، بتوقيف سيارة أجرة كبيرة قبل قليل بمدخل مدينة تيزنيت وبداخلها كمية جد هامة من مخدر الشيرا قدرت بحوالي 7 كيلوغرامات .

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن توقيف سيارة الأجرة القادمة من مدينة أكادير جاء بعد توصل عناصر الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت بمعلومات جد دقيقة، تفيد بتواجد شخص يبلغ من العمر 42 سنة داخل سيارة أجرة كبيرة متجهة نحو مدينة تيزنيت، ويحمل حقيبة مملوءة بكمية من الحشيش ينوي تهريبها وإدخالها لتيزنيت.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه المعلومات والمعطيات الدقيقة قامت عناصر الشرطة بتوقيف السيارة المعلومة، إثر وصولها لمدخل المدينة، وإنزال جميع ركابها، وأخضعت لعملية تفتيش دقيقة مكنت من حجز حقيبة تحتوي على 7 كيلوغرامات من الحشيش، وتعود ملكيتها لأحد الركاب، والذي حاول الفرار بعدما فطن أن أمره قد انكشف، ليجري توقيفه وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ملابسات وظروف حيازته لهذه الكمية الكبيرة من المخدرات، وتحديد الوجهة التي كان ينوي إيصالها لها وهوية مزوده الرئيسي بها، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت توقيف سيارة أجرة كبيرة مملوءة الحشيش

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