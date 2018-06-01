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عبد الحفيظ ليركي قريب من العودة لأحضان حسنية أكادير

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 22:47 عبد الحفيظ ليركي قريب من العودة لأحضان حسنية أكادير | سبور
عبد الحفيظ ليركي قريب من العودة لأحضان حسنية أكادير
أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''،أن لاعب أولمبيك آسفي ''عبد الحفيظ ليركي'' بات قريبا من العودة لأحضان فريقه الأم حسنية أكادير.

شوف تيفي:أكادير

أفادت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''،أن لاعب أولمبيك آسفي ''عبد الحفيظ ليركي'' بات قريبا من العودة لأحضان فريقه الأم حسنية أكادير.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن ''حفيظ ليركي'' أبدى رغبة كبيرة لتغيير الأجواء والعودة لنادي حسنية أكادير بعدما لم يستطع التأقلم مع القرش المسفوي، ويسعى لفسخ العقد الذي يربطه مع فريق أولمبيك آسفي، والذي يمتد لغاية الموسم الكروي المقبل، وذلك بالتخلي عن جزء من مستحقاته المالية العالقة بذمة المسفويين.

جدير بالذكر أن حفيظ ليركي بدأ مشواره الكروي بفريق حسنية أكادير، وتدرج عبر جميع فئاته ولعب لعدة مواسم مع فريق الكبار وتألق بشكل كبير وبزغ نجمه الشيء الذي مكنه من حمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة وأصبح محط اهتمام مجموعة من الأندية الوطنية والخليجية، إذ التحق بفريق الجيش الملكي لموسم واحد، قبل أن يوقع في كشوفات أولمبيك آسفي .

‫شوف تيفي

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