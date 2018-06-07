هاد شي خطير بزاف..عصابة مدججة بالسيوف شرملات مراقب تذاكر في الطوبيس بالقنيطرة +صور ﻿

تعرض مراقب تذاكر بحافلة للنقل العمومي بمدينة القنيطرة، اليوم الخميس 7يونيو، لاعتداء جد خطير على يد أفراد عصابة، أقدموا على ''شرملته'' بواسطة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف.

''شوف تيفي''

تعرض مراقب تذاكر بحافلة للنقل العمومي بمدينة القنيطرة، اليوم الخميس 7يونيو، لاعتداء جد خطير على يد أفراد عصابة، أقدموا على ''شرملته'' بواسطة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف.

وحسب مصادر محلية، فإن الضحية ومباشرة بعد وصول الحافلة لمنطقة المسيرة بالقنيطرة، تعرض لطعنات، وجهها له أفراد العصابة مدججون بالسيوف، ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة خاصة على مستوى الرأس والوجه.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المصاب تم نقله لمستشفى الإدريسي لتلقي الإسعافات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق للكشف عن هوية المتورطين في هذا الاعتداء.