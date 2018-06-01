 هاشحال من حالة غش تم ضبطها في اليوم الثالث من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ومادة التاريخ والجغرافيا تتصدر القائمة ﻿
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هاشحال من حالة غش تم ضبطها في اليوم الثالث من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ومادة التاريخ والجغرافيا تتصدر القائمة

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 22:40 هاشحال من حالة غش تم ضبطها في اليوم الثالث من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ومادة التاريخ والجغرافيا تتصدر القائمة | مجتمع
هاشحال من حالة غش تم ضبطها في اليوم الثالث من امتحانات الباكالوريا بجهة سوس ماسة ومادة التاريخ والجغرافيا تتصدر القائمة
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال اليوم الثالث، الخميس 07 يونيو 2018، في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا، على صعيد مختلف مراكز الامتحان

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال اليوم الثالث، الخميس 07 يونيو 2018، في الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا، على صعيد مختلف مراكز الامتحان بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بلغت 27 حالة، منها 22 حالة في فئة المترشحين الرسميين و 05 في فئة المترشحين الأحرار.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحالات المضبوطة توزعت حسب مواد الاختبار بين 21 حالة في مادة التاريخ والجغرافيا، و05 حالات في مادة علوم الحياة والأرض، وحالة واحدة (01) في مادة الإحصاء.

فيما انقسمت الوسيلة المستعملة في الغش، بين 21 حالة باستعمال الهاتف النقال أو وسيلة الكترونية، و 06 حالات باستعمال وثائق غير مسموح بها.

وأضافت ذات المصادر، أنه خلال هذا اليوم، حضر لاجتياز الامتحانات نحو 30 ألفا و532 مترشحا(ة) من أصل 34 ألفا و456.

من جهة أخرى أشادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، بما بذل من جهود وازنة والتي عكسها حسن الإجراء، لكل المتدخلين والفاعلين داخل منظومة التربية والتكوين من مختلف المواقع والمسؤوليات، وكذا لمسؤولي السلطات الولائية والإقليمية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرهم، الذين قدموا الدعم المتواصل والاستباقي، وساهموا في إنجاح الاستحقاق التربوي الوطني ومروره في ظروف جيدة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جهة سوس ماسة ضبط 27 حالة غش امتحانات الباكالوريا التاريخ والجغرافيا تتبوء الصدارة

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