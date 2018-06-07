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عاجل...انقلاب شاحنة محملة بالطماطم بأيت ملول''صور حصرية''

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 21:35 عاجل...انقلاب شاحنة محملة بالطماطم بأيت ملولصور حصرية | حوادث و حقوق
عاجل...انقلاب شاحنة محملة بالطماطم بأيت ملول''صور حصرية''
وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة، وذلك إثر انقلاب شاحنة ذات مقطورة (رموك) محملة بكمية كبيرة من الطماطم، بالطريق الرابطة بين مدينة بيوكرى وأيت ملول، ما أدى إلى عرقلة حركة السير والجولان، وإصابة سائقها

شوف تيفي:أيت ملول

 

وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة، وذلك إثر انقلاب شاحنة ذات مقطورة (رموك) محملة بكمية كبيرة من الطماطم، بالطريق الرابطة بين مدينة بيوكرى وأيت ملول، ما أدى إلى عرقلة حركة السير والجولان، وإصابة سائقها بجروح بليغة.

وأفاد شهود عيان لقناة ''شوف تيفي''، أن الحادث وقع بعدما فقد السائق السيطرة على شاحنته أثناء انعراجه بمدار طرقي بالقرب من السجن المحلي بأيت ملول، ما أدى به لانقلاب شاحنته في مشهد مروع، كاد أن يتسبب في سقوط عدد من الضحايا بفعل امتلاء الطريق بالسيارات أثناء وقوع الحادث.

وأسفر انقلاب الشاحنة عن عرقلة حركة السير والجولان، إذ غمرت صناديق الطماطم كل أرجاء الطريق وتناثرت على طولها فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

ومن جهتها حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، وقامت بتحرير محضر معاينة، وفتحت تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أيت ملول حادثة سير انقلاب شاحنة محملة بالطماطم

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