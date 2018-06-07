بعد موازين صفحات ومجموعات فيسبوكية تقود حملة لمقاطعة مهرجان تيميثار بأكادير ﻿

أطلق مجموعة من الشباب بمدينة أكادير على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك، هشتاغات يدعون فيها للإنخراط في مقاطعة مهرجان تيميثار الذي تحتضنه المدينة كل صيف.

شوف تيفي:أكادير

أطلق مجموعة من الشباب بمدينة أكادير على مستوى مواقع التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك، هشتاغات يدعون فيها للإنخراط في مقاطعة مهرجان تيميثار الذي تحتضنه المدينة كل صيف.

وتأتي هذه الحملة التي تقودها بعض الصفحات الفيسبوكية، لما أسماوه بـتبدير المال العام والميزانية الهائلة التي تصرف على المهرجان مقابل افتقار مدينة أكادير لمجموعة من الاحتياجات الأساسية من بنية تحتية ومرافق عمومية ومشاريع تنموية تعود على شباب المنطقة بالنفع، وتساهم في اجثثاتهم من البطالة التي يعانون منها وفق تعبير المنادين لمقاطعة هذا المهرجان.

واقتفى المهاجمون على المهرجان آثار شباب مدينة الرباط وسلا، الذين سبقوا وأطلقوا حملة شرسة لمقاطعة مهرجان موازين الذي تحتضنه العدوتين ''الرباط وسلا'' بفعل ما أسماوه الدعم العمومي الضخم الذي يتلقاه المهرجان، والذي لا يعكس الأوضاع الاجتماعية والسياسية الدقيقة التي تمر منها البلاد.