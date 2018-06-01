هام..حضيو راسكم من ''بوزروك'' ديال آسفي فيه مواد سامة ﻿

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة البحرية راس بيدوزا، التابعة لمنطقة آسفي، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

''شوف تيفي''

أعلن قطاع الصيد البحري عن منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة البحرية راس بيدوزا، التابعة لمنطقة آسفي، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى منطقة راس بيدوزا أثبتت ''وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في صدفيات هذه المنطقة''.

وتبعا لذلك يوصي القطاع المستهلكين بعدم التزود بغير المنتوجات المعبأة التي تحمل علامة الصحة، التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وأشار البلاغ إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات، لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية.