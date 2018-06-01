وكيل أعمال حكيمي يكشف حقيقة المفاوضات مع نابولي الإيطالي ﻿

أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد الإسباني، أن هناك اهتماما لنابولي الإيطالي، بضم اللاعب المغربي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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أكد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، ظهير ريال مدريد الإسباني، أن هناك اهتماما لنابولي الإيطالي، بضم اللاعب المغربي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال كامانو، في تصريحات لموقع ''فوتبول إيطاليا'' '' حكيمي لاعب مهم جدًا للريال مدريد، لكنني سمعت جانتولي، المدير الرياضي لنادي نابولي، يتحدث عنه منذ عامين''، مضيفا، أن '' حكيمي لا يزال شابًا، لكنه اكتسب الكثير من الخبرة، نابولي من أبرز الأندية في أوروبا''.

وأضاف كامانو، ''حكيمي لا يزال لاعبًا لريال مدريد، أنا حقًا معجب بمشروع نابولي، والعمل الرائع الذي قدمه مدربه السابق، ماوريسيو ساري، والآن، كارلو أنشيلوتي، الذي يعرف الفريق الملكي جيدًا''.

ونفى أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، أن يكون دخل في محادثات رفقة نابولي الاَن، مشيرا إلى أن أي لاعب يرغب في ارتداء قميص نابولي ... ''أكررها ، في هذه اللحظة، لا توجد أية مفاوضات''.