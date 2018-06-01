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غوتي مدربا للريال خلفا لزين الدين زيدان

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 21:30 غوتي مدربا للريال خلفا لزين الدين زيدان | سبور
غوتي مدربا للريال خلفا لزين الدين زيدان
أكد رئيس نادي مورسيا فيكتور غالفيز، توقف المفاوضات بينه وبين نجم ريال مدريد السابق خوسيه ماريا غوتي عقب توصل الأخير لاتفاق يقضي بتوليه تدريب الميرينغي خلفا للمدرب السابق زين الدين زيدان.

'' شوف سبور''

أكد رئيس نادي مورسيا فيكتور غالفيز، توقف المفاوضات بينه وبين نجم ريال مدريد السابق خوسيه ماريا غوتي عقب توصل الأخير لاتفاق يقضي بتوليه تدريب الميرينغي خلفا للمدرب السابق زين الدين زيدان.

وألمح غالفيز أن غوتي كان بطريقه لتدريب مورسيا لولا رحيل المدرب الفرنسي حيث قال ''من المعيب أن زيدان لم يتأخر باستقالته ليومين إضافيين ،لقد اتصل بي غوتي وشكرني على اهتمامي''.

ويعتبر غوتي أحد أبرز المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد بعد نجاحه المميز مع فريق الشباب إضافة لقلة الخيارات المتاحة لفريق الريال وارتباط معظم المدربين الكبار بعقود مع أنديتهم.

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