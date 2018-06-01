عظام بشرية تستنفر السلطات الأمنية بأولاد تايمة ﻿

استنفرت عظام بشرية مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة تم العثور عليها مساء أمس الأربعاء بمنطقة خلاء بجماعة ''سيدي موسى الحمري'' ضواحي مدينة أولاد تايمة من طرف طفلة صغيرة.

شوف تيفي:أولاد تايمة

استنفرت عظام بشرية مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة تم العثور عليها مساء أمس الأربعاء بمنطقة خلاء بجماعة ''سيدي موسى الحمري'' ضواحي مدينة أولاد تايمة من طرف طفلة صغيرة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن اكتشاف العظام البشرية المتحللة جاء بعدما كانت طفلة صغيرة تلهو بمنطقة خلاء قريبة من منزل سكنها، إذ تفاجأت بوجود جمجمة بشرية وعظام آدمية لتنهض من مكانها مفزوعة، وهرعت لإخبار والديها بالأمر، واللذين صدما من هول الخبر، وبعد معاينتهما للعظام البشرية قاما بإخطار السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.

هذا ومباشرة بعد علمها بالخبر استنفرت مختلف السلطات المحلية والدرك الملكي أجهزتها، وانتقلت لعين المكان وقامت بمعاينة العظام البشرية، التي تبين أنها مرت عليها سنوات عديدة وجرى نقلها صوب مستودع الأموات لإخضاعها للخبرة الطبية والجينية للتأكد من هويتها ولتحديد ظروف وملابسات وفاتها.