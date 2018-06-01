هذه هي رتبة قميص المنتخب المغربي في المونديال ﻿

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن لائحة أفضل أقمصة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

'' شوف سبور''

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن لائحة أفضل أقمصة المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وأكدت صحيفة ماركا أن قميص الأسود، حل في الرتبة 22، بينما جاء قميص المنتخب السعودي في المرتبة 19، موضحة أن الترتيب اعتمد على تصويت الجمهور، إذ احتل قميص المنتخب النيجيري الصف الأول، ويليه القميص الفرنسي ثم الإسباني ثالثا بينما احتلت تونس المرتبة الأخيرة.

للإشارة فإن الصحيفة اعتمدت على قميص المنتخب المغربي القديم وليس الذي تم الإعلان عنه قبل نحو أسبوعين والذي جاء أكثر بساطة وأقل إبداعا من سابقه.