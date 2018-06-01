هام.. فلكي يكشف يوم عيد الفطر بالمغرب وسائر الدول الإسلامية ﻿

أكد هشام العيساوي أن يوم الجمعة المقبلة 15 يونيو هو يوم عيد الفطر بالمغرب، مؤكدا أن هذا ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباشرة بعد مغرب يوم الخميس المقبل 29 رمضان بمدة لن تتجاوز 10 دقائق بعد

شوف تيفي

أكد هشام العيساوي أن يوم الجمعة المقبلة 15 يونيو هو يوم عيد الفطر بالمغرب، مؤكدا أن هذا ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مباشرة بعد مغرب يوم الخميس المقبل 29 رمضان بمدة لن تتجاوز 10 دقائق بعد الآذان.

وأضاف العيساوي الفلكي المغربي المعروف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن رصد هلال شهر شوال ممكن ورؤيته ستكون واضحة، قائلا : "وفقا للحساب الفلكي الدقيق فسيولد هلال شهر شوال الساعة 7:45 مساء بالتوقيت العالمي من مساء يوم الأربعاء 28 رمضان ومعه يكون عمر الهلال وقت التحري والرصد لحظة غروب الشمس من يومه الخميس تقريبا 24 ساعة ودقائق مكثه أو مدة تأخره وهي المدة بين كل من غروب الشمس وغروب القمر ستتراوح ما بين 43 إلى 46 دقيقة، كما أن الجمعة هو يوم عيد الفطر في المملكة العربية السعودية وسائر الدول الاسلامية..."

وزاد ذات المتحدث قائلا : "لكل من يشكك في الحساب الفلكي الذي يتوافق مع الرؤية البصرية الشرعية فما عليه إلا أن يتدبر قوله سبحانه:"هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون"، فبالشمس تعرف الأيام وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام، وللتذكير فمقولة "يوم صومكم يوم نحركم" لن تحقق هذا العام إذ سيحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 غشت ان شاء الله وبداية شهر رمضان كانت الخميس 17 ماي"





