لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور ﻿

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود فى مصر تعتبر الأقل عربيا، لأن بنزين 92 سعره، أرخص من الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، والسولار ''المازوط'' في

''شوف تيفي''

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود فى مصر تعتبر الأقل عربيا، لأن بنزين 92 سعره، أرخص من الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، والسولار ''المازوط'' في عمان أكثر بـ''3 أضعاف'' عن القاهرة، وسعر الخام يتضاعف فى المغرب 6 مرات.

وأوضح موقع ''اليوم السابع المصري''، فإن السولار ''المازوط'' فى المغرب سعره ''6 أضعاف'' مصر، مشيرا إلى أن المقارنة بين المغرب ومصر، تؤكد أن سعر بنزين ممتاز فى المغرب يصل لـ 11.39 درهم مغربى أى ما يعادل 21.4 جنيه مصرى، بينما سعر بنزين 95 الذى يعادل بنزين ممتاز فى المغرب هو 6.360 جنيه مصرى، أما سعر ''غازوال'' أو سولار فى المغرب هو 9.97 درهم مغربى للتر الواحد، أى ما يعادل 18.78 جنيه مصر، بينما سعر السولار فى مصر 3.65 جنيه للتر الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب، ارتفعت خلال الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر اللتر الواحد من ''المازوط'' لـ 10 دراهم.



