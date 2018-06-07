 لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام.. فلكي يكشف يوم عيد الفطر بالمغرب وسائر الدول الإسلامية | مجتمع

هام.. فلكي يكشف يوم عيد الفطر بالمغرب وسائر الدول الإسلامية

استئنافية سلا تقضي بأحكام تتراوح بين 6 و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع

استئنافية سلا تقضي بأحكام تتراوح بين 6 و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما توبعوا من أجل قضايا لها علاقة

بعد استقالة الداودي.. الوزير الخلفي ينفي وجود انقسامات في الأغلبية الحكومية | بوليتيك

بعد استقالة الداودي.. الوزير الخلفي ينفي وجود انقسامات في الأغلبية الحكومية

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعرالمازوط يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور | اقتصاد

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف

الملك محمد السادس يحل بطنجة و يدشن ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين | بوليتيك

الملك محمد السادس يحل بطنجة و يدشن ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين

سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد جاي منصوري مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة‎ | بوليتيك

سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين ''محمد جاي منصوري'' مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية

بث مباشر : البرتغال - الجزائر | مباراة ودية | بووز

بث مباشر : البرتغال - الجزائر | مباراة ودية

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء | بوليتيك

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء

في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة) | مجتمع

في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة)

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 18:36 لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعرالمازوط يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور | اقتصاد
لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور
كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود فى مصر تعتبر الأقل عربيا، لأن بنزين 92 سعره، أرخص من الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، والسولار ''المازوط'' في

''شوف تيفي''

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، أن أسعار الوقود فى مصر تعتبر الأقل عربيا، لأن بنزين 92 سعره، أرخص من الدول النفطية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، والسولار ''المازوط'' في عمان أكثر بـ''3 أضعاف'' عن القاهرة، وسعر الخام يتضاعف فى المغرب 6 مرات.

وأوضح موقع ''اليوم السابع المصري''، فإن السولار ''المازوط'' فى المغرب سعره ''6 أضعاف'' مصر، مشيرا إلى أن المقارنة بين المغرب ومصر، تؤكد أن سعر بنزين ممتاز فى المغرب يصل لـ 11.39 درهم مغربى أى ما يعادل 21.4 جنيه مصرى، بينما سعر بنزين 95 الذى يعادل بنزين ممتاز فى المغرب هو 6.360 جنيه مصرى، أما سعر ''غازوال'' أو سولار فى المغرب هو 9.97 درهم مغربى للتر الواحد، أى ما يعادل 18.78 جنيه مصر، بينما سعر السولار فى مصر 3.65 جنيه للتر الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار المحروقات بالمغرب، ارتفعت خلال الأسبوع الجاري، حيث وصل سعر اللتر الواحد من ''المازوط'' لـ 10 دراهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المازوط السولار الدول النفطية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين | اقتصاد

هذه هي الامتيازات الجديدة لحافلات ستيام من أجل راحة المسافرين

عبدالخالق التوهامي: إفلاس صندوق التماسك الاجتماعي يعني توقيف إحدى الاستراتيجيات الحكومية الكبرى عن العمل | اقتصاد

عبدالخالق التوهامي: إفلاس صندوق التماسك الاجتماعي يعني توقيف إحدى الاستراتيجيات الحكومية الكبرى عن العمل

بالــفيديو : عمال النور يلتحقون بـشركة مـوبيليس بعد شروعها في تدبير خطوط النقل الحضري بعاصمة الشرق وجدة | اقتصاد

بالــفيديو : عمال ''النور'' يلتحقون بـشركة '' مـوبيليس'' بعد شروعها في تدبير خطوط النقل الحضري بعاصمة الشرق وجدة

إنوي تُحدث ثورة في فورفيات النقال | اقتصاد

''إنوي'' تُحدث ثورة في فورفيات النقال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فمغرب 2018..عائلات كيعيشو وسط كهوف مظلمة فقرية نواحي بني ملال:لاسبيطارات لا مدارس لا تلفزة.. كيضويو غير بالشمع ونداء مؤثر..بغينا نكونو بحال الأطفال ديال المغرب | حالة خاصة
منذ 32 دقيقة

فمغرب 2018..عائلات كيعيشو وسط كهوف مظلمة فقرية نواحي بني ملال:لاسبيطارات لا مدارس لا تلفزة.. كيضويو غير بالشمع ونداء مؤثر..بغينا نكونو بحال الأطفال ديال المغرب

تلميذ كاعي..كون غير حيدو لينا الباك فرمضــان | خارج البلاطو

تلميذ كاعي..كون غير حيدو لينا الباك فرمضــان

أطــفال مدينة فاس مستمتعين بالنافورة قبل لفطــور | خارج البلاطو

أطــفال مدينة فاس مستمتعين بالنافورة قبل لفطــور

جد مُؤثر..وصول جنازة المهاجر المغربي اللي قتلوه فالطاليان بوجدة وتصريح غير متوقع للأب المكلوم | خارج البلاطو

جد مُؤثر..وصول جنازة المهاجر المغربي اللي قتلوه فالطاليان بوجدة وتصريح غير متوقع للأب المكلوم

﻿

آخر المستجدات

هام.. فلكي يكشف يوم عيد الفطر بالمغرب وسائر الدول الإسلامية | مجتمع
منذ 39 دقيقة

هام.. فلكي يكشف يوم عيد الفطر بالمغرب وسائر الدول الإسلامية

استئنافية سلا تقضي بأحكام تتراوح بين 6 و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع

استئنافية سلا تقضي بأحكام تتراوح بين 6 و20 سنة سجنا نافذا في حق 11 متهما توبعوا من أجل قضايا لها علاقة

بعد استقالة الداودي.. الوزير الخلفي ينفي وجود انقسامات في الأغلبية الحكومية | بوليتيك

بعد استقالة الداودي.. الوزير الخلفي ينفي وجود انقسامات في الأغلبية الحكومية

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعرالمازوط يتضاعف بالمغرب 6 مرات+صور | اقتصاد

لغة الأرقام تكشف الكثير من الحقائق..أسعار المحروقات رخيصة بالدول العربية وسعر''المازوط'' يتضاعف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.