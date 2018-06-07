 سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين ''محمد جاي منصوري'' مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة‎ ﻿
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سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد جاي منصوري مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة‎ | بوليتيك

سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين ''محمد جاي منصوري'' مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية

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سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين ''محمد جاي منصوري'' مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة‎

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 17:43 سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين محمد جاي منصوري مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة‎ | بوليتيك
سكووب... المجلس الحكومي يصادق على تعيين ''محمد جاي منصوري'' مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة‎
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' عن مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس على تعيين الأستاذ ''محمد جاي منصوري'' كمدير جديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة خلافا لمهدي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' عن مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس على تعيين الأستاذ ''محمد جاي منصوري'' كمدير جديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة خلافا لمهدي الرحيوي الذي كان يشغل هذا المنصب بشكل مؤقت بعدما تم تكليفه بذلك من طرف وزارة التربية الوطنية بعدما كان يعمل سابقا كرئيس لمصلحة التخطيط بنيابة تارودانت التي زاول بها هذه المهمة لسنوات، قبل أن يلتحق بمقر أكاديمية سوس.

ووفق مصادر ''شوف تيفي'' فتعيين ''محمد جاي منصوري'' الذي كان يشغل منصب مدير أكاديمية مكناس سابقا، جاء بعد حسمه لسباق التباري حول هذا المنصب الحساس، بعدما أعلنت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في 9 أبريل الماضي عن لائحة المترشحين للمقابلات الانتقائية والتي ضمت إلى جانب ''محمد جاي منصوري'' 6 أشخاص آخرين وهم كالآتي (عبد الهادي بوناكي، ومحمد قزيري، وعزيزة الحشالفة ومحمد ادادا، مصطفى السليفاني).

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تعيين مدير الأكاديمية سيكون له وقع إيجابي على المسار التربوي والتعليمي بالجهة خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف فيها بلادنا اجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا وستنهي البلوكاج الذي عرفته الأكاديمية لمدة سنتين إذ كان فقط تكليف وزير التربية الوطنية الأسبق ''رشيد بلمختار'' ل''المهدي الرحيوي'' لشغل منصب المدير بشكل مؤقت وسد الفراغ الذي تشهده الأكاديمية في هذا الشأن ضمانا للسير العادي لهذه المؤسسة التربوية.

يشار أن المدير الجديد لأكاديمية جهة سوس ''محمد جاي المنصوري'' ينحدر من إقليم تاونات وبالضبط بقبيلة ''الجاية'' بمسقط رأسه قبل أن ينتقل لمدينة فاس حيث تابع دراسته الابتدائية هناك قبل أن ينتقل إلى مدينة فاس حيث تابع دراسته الإعدادية والتأهيلية بثانوية ابن باجة إلى أن حصل على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية سنة 1981، ثم انتقل بعدها إلى المدرسة العليا للأساتذة بنسودة – فاس فتخرج منها أستاذا للتعليم الثانوي تخصص علوم فيزيائية سنة 1985، بعد ذلك شغل مهمة التدريس بالعرائش ما بين سنتي 1985و1992 قبل أن يلتحق بمركز تكوين المفتشين ، ويمارس مهمة التأطير التربوي بالثانوي بين سنتي 1994و 2004 ثم منسقا جهويا تخصصيا بأكاديمية الحسيمة إلى أن عين نائبا للوزارة بنيابة إقليم تاونات سنة 2006 ليعين بعدها مديرا لأكاديمية مكناس.


 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تعيين مدير جديد أكاديمية جهة سوس ماسة التربية والتكوين

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