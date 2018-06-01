قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء ﻿

عرفـــت جلسة محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة ، حضور قيادات أحزاب فيدرالية اليسار، بالإضافة إلى حزب النهج الديمقراطي، وأعضاء من الكتابات الوطنية والمكاتب السياسية لنفس

"شوف تيفي"

عرفـــت جلسة محاكمة المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة ، حضور قيادات أحزاب فيدرالية اليسار، بالإضافة إلى حزب النهج الديمقراطي، وأعضاء من الكتابات الوطنية والمكاتب السياسية لنفس الأحزاب.

وحضر جلسة اليوم الخميس، أعضاء عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان بنعمرو عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، ونبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومصطفى لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعدد من أعضاء المكاتب السياسية.

جدير بالذكر، أن الأحزاب المكونة للفيدرالية بالإضافة لحزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وجمعية أطاك، شكلت اللجنة الوطنية للحراك ... ، كما قامت بهيكلة لجان محلية في شهر ماي الماضي.