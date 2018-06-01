في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة) ﻿

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى مجموع الشهود في ملف المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة ، بعد الاستماع إلى شاهدين لصالح بلال أهباض

"شوف تيفي"

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى مجموع الشهود في ملف المتهمين المعتقلين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة ، بعد الاستماع إلى شاهدين لصالح بلال أهباض حول التهم المنسوبة إليه، رفقة آخرين بإضرام النار في بناية القوات العمومية بإمزورن، فيما بات يعرف بالأحد الأسود.

وكشف كل من عبد الحكيم أزواغ وأشرف أزازون أن بلال أهباض، كان متواجدا بساحة الشهداء بمدينة الحسيمة يوم الأحد الأسود، وأنهما لمحاه يتجول بالساحة الكبرى لمدينة الحسيمة، في الفترة بين العصر والمغرب في نفس اليوم.

والتمس محمد أغناج عن هيئة دفاع المعتقلين، إرسال إنابة قضائية للاستماع إلى ثلاث نساء مسنات في قضية اتهام محمد الأصريحي بتلقي أموال، في حين أنه سلمهن المبالغ المالية في إطار المساعدة الإنسانية، كما طالب باستدعاء أحد الشهود لصالح بلال أهباض، وكذا استعمال مقتضيات الفصل 424 للاستماع إلى شهود لمصلحة سمير إغيد ومحمد بوهنوش.

وعلق حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، أنه ليس لديه أي اعتراض على استدعاء شهود المتهمين، غير أن المشكل الوحيد يتمثل في الإنابة القضائية، موضحا أنه لا وجود لأي سند قانوني يخول للمحكمة الاستماع إلى الشهود عن طريق الإنابة القضائية، مشيرا إلى أنها محصورة لدى قاضي التحقيق وفي ظروف معينة، ولا تستوجب إسقاطها في هاته المحاكمة.

هــذا وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، رفض جميع طلبات الدفاع والنيابة العامة، معلنة الاكتفاء بالشهود اللذين تم الاستماع إليهم بخصوص أحداث الحسيمة ، وتأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء المقبل لأجل إعطاء الكلمة للطرف المدني .

جدير بالذكر أنه حضر جلسة اليوم أعضاء عن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان بنعمرو عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي، ونبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، ومصطفى لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعدد من أعضاء المكاتب السياسية.