هبة من ورثة العلامة محمد بن حسين زروالي حايكي للمكتبة الوطنية للمملكة ﻿

استلمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية خزانة العلامة المرحوم محمد بن حسين زروالي حايكي، أحد أبرز علماء مدينة فاس، ممن كان لهم إسهام علمي متميز في مجال الفقه والدراسات الإسلامية، وذلك هبة من

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استلمت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية خزانة العلامة المرحوم محمد بن حسين زروالي حايكي، أحد أبرز علماء مدينة فاس، ممن كان لهم إسهام علمي متميز في مجال الفقه والدراسات الإسلامية، وذلك هبة من ورثته لفائدة المكتبة الوطنية.

وتضم هذه الخزانــة، المئات من أمهات الكتب والمصنفـــات والمراجع والمصادر النادرة، في شتى مناحي المعرفة، من علوم دينية وتاريخية وجغرافية، وموسوعات، ومؤلفات فلسفيــة وأدبيـة، و مجلات و دوريات و فهارس ومصنفات، توجد ضمنها طبعات حجرية فريدة.

كما تحتوي أيضا على عدد هائل من نوادر المخطوطات، بلغت في مجموعها 102 مخطوطا في مجالات معرفية مختلفة، حيث تعتبر هذه أول مرة، تستقبل فيها المكتبة الوطنية هبة بهذا الحجم، من المخطوطات النفسية دفعة واحدة، حيث تعكس محتويات هذه الخزانة المتميزة، الطابع الموسوعي لعلماء المغرب، وتنوع اهتماماتهم الفكرية، وانفتاحهم على الثقافات والمعارف الإنسانية في كل أبعادها.

و تجدر الإشارة، إلى أن عقد الهبة الذي تم توقيعه، مع ممثل ورثة العلامة المرحوم محمد زروالي حايكي، ينص على صيانة محتويات هذه المجموعة و معالجتها بيبليوغرافيا، في شروط لائقة تضمن حفظها و مناولتها، مع رقمنة رصيدها، في احترام تام لكل الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية.

كما سيتم إدراج مجموع عناوين هذه الخزانة الغنية، ضمن الفهرس العام للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، حتى تكون الاستفادة من ذخائرها، أمرا متاحا لعموم الباحثين و الطلبة، بكل يسر وسهولة.

ويأتي هذا الحدث من طرف المكتبة التزاما بانفتاحها على محيطها العلمي، وحرصا منها على المساهمة في صيانة وترميم الرصيد الوثائقي الوطني، و خاصة ما تعلق منه بذخائر المخطوطات.