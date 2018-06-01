قناة لبنانية تنقل مباريات كأس العالم 2018 مجانا ﻿

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن التلفزيون الرسمي اللبناني توصل لاتفاق مع شركة ''بي إن سبورتس'' القطرية لبث مباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم ، ليتمكن المواطنون من متابعتها مجانا.

شوف سبور

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن التلفزيون الرسمي اللبناني توصل لاتفاق مع شركة ''بي إن سبورتس'' القطرية لبث مباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم ، ليتمكن المواطنون من متابعتها مجانا.

وأضافت أن لبنان توصل إلى اتفاق مع شركة ''سما''، وهي وكيل توزيع قنوات ''بي إن سبورتس'' القطرية، لبث مباريات كأس العالم 2018 في كرة القدم عبر التلفزيون الرسمي ليتمكن المواطنون من متابعتها مجانا، كما أفاد مصدر حكومي يومه الخميس من دون الكشف عن اسمه.

وقال المصدر: ''تم الاتفاق بين الحكومة اللبنانية وشركة ''سما'' بنقل مباريات كأس العالم، وسيتمكن المشاهد اللبناني من مشاهدتها مجانا من منزله''. مضيفا أن شركة ''سما'' للاتصالات هي مالكة الحقوق الحصرية لتوزيع قنوات ''بي إن سبورتس'' في لبنان.

وتملك الشبكة القطرية حقوق بث كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث كل المباريات الـ 64 لمونديال روسيا المقام بين 14 يونيو و15 يوليو.

وطلبت شبكة ''بي إن سبورتس'' مؤخرا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ''مقرصني'' بثها في المنطقة.