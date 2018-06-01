الوداد يغير وجهته نحو مهاجم كولومبي بعد فشل مفاوضاته مع جيبور ﻿

كشفت مصادر ودادية، لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي الوداد الرياضي لكرة القدم، غيروا وجهتهم نحو الكولومبي ميغيل أنخيل موريللو من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

شوف سبور

كشفت مصادر ودادية، لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي الوداد الرياضي لكرة القدم، غيروا وجهتهم نحو الكولومبي ميغيل أنخيل موريللو من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الأحمر، دخلوا في مفاوضات مع وكيل أعمال المهاجم الكولومبي، بعد فشل مفاوضاتهم مع الهداف الليبيري ويليام جيبور.

ويذكر أن الكولومبي ميغيل أنخيل موريللو البالغ من العمر 24 سنة، سبق له اللعب ضمن صفوف فريق ديبورتيفو كالي الذي سجل معه 34 ﻫﺪفا ﻓﻲ 98 مباراة، إضافة إلى بينارول الأوروغوياني الذي سجل معه 9 ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﻲ 18 مقابلة، علما أن موريللو ترغب في التعاقد معه عدة فرق من بينها ﺍﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺳﺒﺎﺭﺗﺎﻙ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ.