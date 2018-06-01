عــــــــاجل:الوكيل العام بالرباط يأمر بفتح تحقيق في قضية ''أمال الهواري''..تطورات مثيرة ﻿

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق في قضية امال الهواري و امتناعها عن الحضور للادلاء بشهادتها في ملف بوعشرين ''اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة

''شوف تيفي''

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بفتح تحقيق في قضية امال الهواري و امتناعها عن الحضور للادلاء بشهادتها في ملف بوعشرين ''اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون، وتبعا لذلك وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث وفقا للقانون''.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ إنابة قضائية صادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تم تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، بشأن إحضار مجموعة من الشاهدات في ملف القضية المتابع على ذمتها توفيق بوعشرين.

وحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فاستنادا لمعلومات تفيد بتواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل ، انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط 6 يونيو 2018، إلى المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة ، حيث تبين بأنه في ملكية أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين ، حيث تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل ، والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها في نفس القضية.

هـــذل وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في النازلة حالما تنتهي إجراءات البحث الجاري.