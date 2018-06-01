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هكذا مرت أجواء اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 15:56 هكذا مرت أجواء اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا | مجتمع
هكذا مرت أجواء اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا
تميزت أجواء إجراء اختبارات اليوم الثاني من الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2018 بالإيجابية كما اتسمت بالانخراط الجدي والمسؤول لجميع المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني سواء على

شوف تيفي

تميزت أجواء إجراء اختبارات اليوم الثاني من الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2018 بالإيجابية كما اتسمت بالانخراط الجدي والمسؤول لجميع المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني سواء على مستوى مراكز الامتحان أو على المستوى الإقليمي أو الجهوي وبجدية وانضباط المترشحات والمترشحين.

ووفق بلاغ من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن عدد حالات الغش التي تم ضبطها خلال هذا اليوم بلغت 516 حالة مقابل 756 حالة في نفس اليوم من السنة الماضية مسجلة بذلك تراجعا بنسبة ناقص 31.75 في المائة.

هذا وعملت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تطبيق الإجراءات القانونية إزاء جميع حالات الغش التي تم ضبطها.

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شوف تيفي مجتمع حالات غش بكالوريا

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