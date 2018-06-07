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أجاكس أمستردام يتعاقد مع لاعب هولندي مغربي إلى غاية 2021

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 15:53 أجاكس أمستردام يتعاقد مع لاعب هولندي مغربي إلى غاية 2021 | سبور
أجاكس أمستردام يتعاقد مع لاعب هولندي مغربي إلى غاية 2021
تعاقد نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس مع الدولي الهولندي-المغربي أنس صلاح الدين قادما إليه من نادي ألكمار الهولندي.

شوف سبور

 تعاقد نادي أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم اليوم الخميس مع الدولي الهولندي-المغربي أنس صلاح الدين قادما إليه من نادي ألكمار الهولندي.

 وحسب ما ذكره الموقع الرسمي لنادي أجاكس، فإن إدارة الأخير تعاقدت مع اللاعب البالغ من العمر 16 سنة إلى غاية 30 يونيو 2021.

 وأضاف الموقع، أن اللاعب الشاب، سيلعب في فئة الفتيان أقل من 17 سنة وذلك ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.

ومن جهته، صرح اللاعب أنس صلاح الدين « أنا مدافع أيسر، لكنني أستطيع اللعب وسط الميدان، أجاكس أفضل نادي هولندي ولهذا اخترت هذا الفريق ».

 

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