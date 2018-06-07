حصري وبالصور...إحباط أكبر عملية لتهريب الحشيش بأولاد تايمة...والقضية فيها 80 كيلو ديال الحشيش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة بإحباط عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير مساء أمس الأربعاء لأكبر عملية تهريب للحشيش، وذلك بعد ضبط حوالي 70 كيلوغرام من هذه المادة المخدرة داخل سيارة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة بإحباط عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير مساء أمس الأربعاء لأكبر عملية تهريب للحشيش، وذلك بعد ضبط حوالي 70 كيلوغرام من هذه المادة المخدرة داخل سيارة خفيفة بمدخل مدينة ''أولاد تايمة''.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية حجز هذه الكمية الهامة من الحشيش جاء بعد معلومات دقيقة توصلت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ''الديستي'' والتي تفيد بتواجد شخصين يبلغان من العمر 58 و64 سنة على متن سيارة خفيفة وبحوزتهما مجموعة من صفائح مخدر ''الشيرا'' ينويان نقلها لمدينة أولاد تايمة.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على هذه المعلومات الدقيقة تحركت عناصر الشرطة القضائية، ونصبت كمينا للسيارة المشتبه بها بمدخل أولاد تايمة، إذ جرى توقيفها لإخضاعها للتفتيش وهي العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 70 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل مناطق متفرقة من السيارة، وأوقف الشخصان اللذان كانا على متنها، حيث وجها لمنزل أحدهما الذي تم تفتيشه هو الآخر وحجزت به كمية إضافية من الحشيش قدرت حسب مصادرنا بنحو 10 كيلوغرامات.

ومباشرة بعد حجز هاتين الكميتين المتفرقتين من الممنوعات أحيل الموقوفان البالغان من العمر 58 و64 سنة على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول مصدر هذه المخدرات المحجوزة والوجهة التي كانت ستتجه إليها وباقي شركائهما في هذه العملية التي وصفت بالكبيرة، في انتظار تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، ريثما ينتهي التحقيق معهما.