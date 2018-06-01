بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات من مصادر مطلعة من وكالة التنمية الاجتماعية توضح أسباب النزاع الحاصل داخل الوكالة بين الإدارة من جهة والمكتب النقابي لمستخدمي الوكالة التابع للاتحاد العام للشغل من جهة

شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على معطيات من مصادر مطلعة من وكالة التنمية الاجتماعية توضح أسباب النزاع الحاصل داخل الوكالة بين الإدارة من جهة والمكتب النقابي لمستخدمي الوكالة التابع للاتحاد العام للشغل من جهة أخرى، حيث يتهم المكتب النقابي الإدارة بالمماطلة في إخراج النظام الأساسي للمستخدمين الذي سوف يؤهلهم ليكونوا موظفين عموميين، وإقفال باب الحوار..وأكدت مصادرنا أن هذه الاتهامات لاأساس لها من الصحة بالدليل والبرهان.

وتوضح المصادر، بخصوص القانون الأساسي فإن ممثلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية هم من أصروا والتزموا في محضر رسمي أن يتدخلوا مباشرة مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية للتعجيل بالموافقة على النظام الأساسي، أي أنهم طلبوا حياد الإدارة في هذا الشأن، بالتالي لا يمكن اتهامها بالمماطلة.

أما عن إقفال باب الحوار، فقد تدخلت بسيمة حقاوي أمس بمجلس المستشارين وكذبت هذا الإدعاء، عندما اتهمت مستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل الوزارة بالتملص من الحوار، فردت الحقاوي "أنتم تعرفون بأن بابي مفتوح وآخر لقاء لي مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذين طلبوا مني استقبالهم، استقبلتهم الأسبوع الماضي في 30 ماي، وأنت شخصيا استدعيناك" في إشارة للمستشارة التي طرحت السؤال، وتضيف "قلت سأحضر إلى الاجتماع ولم تتصلي ولم تحضري، ونحن في تشاور مستمر ولقاءات مستمرة و مدير الوكالة لديه محاضر من 7 صفحات كلها تدون لوقائع هذه الاجتماعات" أي الاجتماعات التي حضرها ممثل عن المكتب النقابي، وتختم الحقاوي مداخلتها "نحن مع العمل النقابي ولا نسمح أن يكون حماية لتجاوز القانون، المستخدم إذا أعطيته "لورد ميسيون" - أي أمر بمهمة - ويرفض لا يمكن أن نسمح بهذا ولو كان نقابيا وإذا تأكد رفضه يجب أن تكون العقوبات صارمة" وأكد مصدر مطلع أن الحقاوي تقصد بالشخص إذا رفض "لورد ميسيون" نقابيا يعمل مستخدما بالوكالة رفض القيام بمهمة بشكل غير مبرر، وذلك في تحد لرئيسته في العمل، ويعد هذا إخلالا بالواجب المهني.. وهنالك محضر بالواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية تشهد منذ مدة وقفات احتجاجية وإضرابات للمطالبة بإخراج النظام الأساسي ومطالب إدارية أخرى، وتعتبر الإدارة هذه التحركات غير مفهومة الأهداف في حين يؤكد نقابيون جدية مطالبهم.