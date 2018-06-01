 بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : البرتغال - الجزائر | مباراة ودية | بووز

بث مباشر : البرتغال - الجزائر | مباراة ودية

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء | بوليتيك

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء

في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة) | مجتمع

في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة)

هبة من ورثة العلامة محمد بن حسين زروالي حايكي للمكتبة الوطنية للمملكة | مجتمع

هبة من ورثة العلامة محمد بن حسين زروالي حايكي للمكتبة الوطنية للمملكة

عــــــــاجل:الوكيل العام بالرباط يأمر بفتح تحقيق في قضية أمال الهواري..تطورات مثيرة | بوليتيك

عــــــــاجل:الوكيل العام بالرباط يأمر بفتح تحقيق في قضية ''أمال الهواري''..تطورات مثيرة

مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل:ما يؤلمني أنني لست شيعيا ومتهم بالتشيع وسأقاضي منار السليمي لأن ما قاله خطير جدا و يمس بسمعة المغرب | بوليتيك

مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل:ما يؤلمني أنني لست شيعيا ومتهم بالتشيع

هكذا مرت أجواء اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا | مجتمع

هكذا مرت أجواء اليوم الثاني من امتحانات البكالوريا

حصري وبالصور...إحباط أكبر عملية لتهريب الحشيش بأولاد تايمة...والقضية فيها 80 كيلو ديال الحشيش | حوادث و حقوق

حصري وبالصور...إحباط أكبر عملية لتهريب الحشيش بأولاد تايمة...والقضية فيها 80 كيلو ديال الحشيش

بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي | بوليتيك

بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 15:45 بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي | بوليتيك
بالدليل والبرهان..هذه حقيقة ما يجري داخل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي
حصلت ''شوف تيفي'' على معطيات من مصادر مطلعة من وكالة التنمية الاجتماعية توضح أسباب النزاع الحاصل داخل الوكالة بين الإدارة من جهة والمكتب النقابي لمستخدمي الوكالة التابع للاتحاد العام للشغل من جهة

 شوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي" على معطيات من مصادر مطلعة من وكالة التنمية الاجتماعية توضح أسباب النزاع الحاصل داخل الوكالة بين الإدارة من جهة والمكتب النقابي لمستخدمي الوكالة التابع للاتحاد العام للشغل من جهة أخرى، حيث يتهم المكتب النقابي الإدارة بالمماطلة في إخراج النظام الأساسي للمستخدمين الذي سوف يؤهلهم ليكونوا موظفين عموميين، وإقفال باب الحوار..وأكدت مصادرنا أن هذه الاتهامات لاأساس لها من الصحة بالدليل والبرهان.

وتوضح المصادر، بخصوص القانون الأساسي فإن ممثلي النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية هم من أصروا والتزموا في محضر رسمي أن يتدخلوا مباشرة مع مصالح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية للتعجيل بالموافقة على النظام الأساسي، أي أنهم طلبوا حياد الإدارة في هذا الشأن، بالتالي لا يمكن اتهامها بالمماطلة.

أما عن إقفال باب الحوار، فقد تدخلت بسيمة حقاوي أمس بمجلس المستشارين وكذبت هذا الإدعاء، عندما اتهمت مستشارة عن الاتحاد المغربي للشغل الوزارة بالتملص من الحوار، فردت الحقاوي "أنتم تعرفون بأن بابي مفتوح وآخر لقاء لي مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل الذين طلبوا مني استقبالهم، استقبلتهم الأسبوع الماضي في 30 ماي، وأنت شخصيا استدعيناك" في إشارة للمستشارة التي طرحت السؤال، وتضيف "قلت سأحضر إلى الاجتماع ولم تتصلي ولم تحضري، ونحن في تشاور مستمر ولقاءات مستمرة و مدير الوكالة لديه محاضر من 7 صفحات كلها تدون لوقائع هذه الاجتماعات" أي الاجتماعات التي حضرها ممثل عن المكتب النقابي، وتختم الحقاوي مداخلتها "نحن مع العمل النقابي ولا نسمح أن يكون حماية لتجاوز القانون، المستخدم إذا أعطيته "لورد ميسيون" - أي أمر بمهمة - ويرفض لا يمكن أن نسمح بهذا ولو كان نقابيا وإذا تأكد رفضه يجب أن تكون العقوبات صارمة" وأكد مصدر مطلع أن الحقاوي تقصد بالشخص إذا رفض "لورد ميسيون" نقابيا يعمل مستخدما بالوكالة رفض القيام بمهمة بشكل غير مبرر، وذلك في تحد لرئيسته في العمل، ويعد هذا إخلالا بالواجب المهني.. وهنالك محضر بالواقعة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية تشهد منذ مدة وقفات احتجاجية وإضرابات للمطالبة بإخراج النظام الأساسي ومطالب إدارية أخرى، وتعتبر الإدارة هذه التحركات غير مفهومة الأهداف في حين يؤكد نقابيون جدية مطالبهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الحقاوي بسيمة حقيقة عقوبات صارمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء | بوليتيك

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء

عــــــــاجل:الوكيل العام بالرباط يأمر بفتح تحقيق في قضية أمال الهواري..تطورات مثيرة | بوليتيك

عــــــــاجل:الوكيل العام بالرباط يأمر بفتح تحقيق في قضية ''أمال الهواري''..تطورات مثيرة

مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل:ما يؤلمني أنني لست شيعيا ومتهم بالتشيع وسأقاضي منار السليمي لأن ما قاله خطير جدا و يمس بسمعة المغرب | بوليتيك

مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل:ما يؤلمني أنني لست شيعيا ومتهم بالتشيع وسأقاضي منار السليمي لأن ما قاله خطير جدا و يمس بسمعة المغرب

في قضية بوعشرين.. المحامي زيان يسيء للبذلة السوداء ويتستر على جريمة شنعاء.. وهذه هي العقوبة التي تلاحقه | بوليتيك

في قضية بوعشرين.. المحامي زيان يسيء للبذلة السوداء ويتستر على جريمة شنعاء.. وهذه هي العقوبة التي تلاحقه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو طريف يجمع بين نبيل درار وفيصل فجر | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

فيديو طريف يجمع بين نبيل درار وفيصل فجر

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدعم أبناء منطقة عين السبع بالبيضاء | خارج البلاطو

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تدعم أبناء منطقة عين السبع بالبيضاء

بالفيديو:حصــلوه كينقل فالباك..جابو ليه البوليس فكازا..شوفو النقلة اللي كانت عندو | بــووز

بالفيديو:حصــلوه كينقل فالباك..جابو ليه البوليس فكازا..شوفو النقلة اللي كانت عندو

الخلفي:استعملنا وسائل تكنولوجية حديثة لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا و تم اعتقال شبكة متخصصة في تسريب الامتحانات | خارج البلاطو

الخلفي:استعملنا وسائل تكنولوجية حديثة لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا و تم اعتقال شبكة متخصصة في تسريب الامتحانات

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : البرتغال - الجزائر | مباراة ودية | بووز
منذ 2 ساعات

بث مباشر : البرتغال - الجزائر | مباراة ودية

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء | بوليتيك

قيادات أحزاب فيدرالية اليسار تحضر محاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء

في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة) | مجتمع

في محاكمة الزفزافي ورفاقه .. المحكمة تستمع لشهود الأحد الأسود بإمزورن ..(التفاصيل الكاملة)

هبة من ورثة العلامة محمد بن حسين زروالي حايكي للمكتبة الوطنية للمملكة | مجتمع

هبة من ورثة العلامة محمد بن حسين زروالي حايكي للمكتبة الوطنية للمملكة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.