في قضية بوعشرين.. المحامي زيان يسيء للبذلة السوداء ويتستر على جريمة شنعاء.. وهذه هي العقوبة التي تلاحقه ﻿

في تطور مثير لقضية توفيق بوعشرين، المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، تم إيقاف الشاهدة الممتنعة أمال الهواري بمنزل المحامي محمد زيان بالرباط، وذلك بعد رفضها المثول أمام

"شوف تيفي"

في تطور مثير لقضية توفيق بوعشرين، المتابع بتهم أهمها التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، تم إيقاف الشاهدة الممتنعة أمال الهواري بمنزل المحامي محمد زيان بالرباط، وذلك بعد رفضها المثول أمام القضاء تلبية لاستدعاء عادي وجهته لها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة بوشعيب فريح، مما اضطر المحكمة لإصدار أمر بالإحضار عن طريق القوة العمومية، وهو ما تم تنفيذه .

ومما أثار استغراب رجال ونساء القانون ومعهم الرأي العام ، وهو كيف يقدم محامي أدى القسم على احترام القانون وقرارات القضاء على إخفاء شاهدة في قضية تتعلق بتهمة الاتجار بالبشر بمنزل والده الثاني ، وهو يعلم علم اليقين أن إخفاء الدليل يعتبر جريمة.

وحسب ماصرح به المحامي الحسيني كروط لـ "شوف تيفي" : فإن القانون يجرم هذا الفعل في الفصلين 373 و 448 من القانون الجنائي ، والذي تصل فيه العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في هذه الحالة ، كما أن مقاومة المحامي المذكور لرجال الشرطة أثناء تنفيذ عملية الإحضار يشكل جريمتي العصيان وتحقير مقرر قضائي...

ويرى عدد من المتتبعين، أنه يرتقب أن تتم مساءلة النقيب محمد زيان جنائيا ، فضلا عن متابعته تأديبيا أمام هيئة المحامين بالرباط، وبمجرد نشرنا لخبر إخفاء الشاهدة أمال الهواري تناسلت العديد من التعليقات لمجموعة من المحامين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تستنكر وتستهجن هذا السلوك والتصرف غير الأخلاقي والذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وأعرافها ...

هذا وقد تساءل بعضهم ما جدوى إخفاء شاهدة يعتبرها دفاع المتهم دليل براءته... ؟ اللهم إلا إذا كان يخشى عليها وعلى محيطها من أثار مشاهدة فيديو يوثق للاعتداءات الجنسية عليها بالصوت والصورة ، وهو الشيء الذي نفته سابقا بعد تدخل جهات حزبية وحقوقية محسوبة على البيجيدي …