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كأس العالم يوفر عائدات مالية مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 15:11 كأس العالم يوفر عائدات مالية مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم | سبور
كأس العالم يوفر عائدات مالية مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم
توفر منافسات كأس العالم لكرة القدم، عائدات مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد تصل لأكثر من أربع مليارات دولار، مما يجعل البطولة ''منجم ذهب'' بالنسبة للفيفا.

'' شوف سبور''

توفر منافسات كأس العالم لكرة القدم، عائدات مهمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد تصل لأكثر من أربع مليارات دولار، مما يجعل البطولة ''منجم ذهب'' بالنسبة للفيفا.

وأبرز هذه العائدات يكون مصدرها الأول من حقوق البث التلفزيوني وحقوق التسويق والتذاكر، لأغنى اتحاد رياضي في العالم، في المقابل، تبلغ تكاليف إقامة المونديال نحو ملياري دولار.

ويعيد الاتحاد الدولي توزيع أرباحه على المنتخبات المشاركة في كأس العالم، والأندية التي تحرر لاعبيها لخوض غماره، ويعيد استثمار جزء كبير في تطوير كرة القدم من خلال المنح إلى الاتحادات الوطنية.

وعرفت نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل تحقيق مبلغ يقدر بـ 4.82 مليارات دولار شملت حقوق البث التلفزيوني (2.42 مليار)، وحقوق التسويق (1.58 مليار دولار)، والتذاكر (527 مليون دولار)، ورسوم الضيافة (185 مليون دولار) والترخيص (107 مليون دولار.)

لا تختلف الأرقام بالنسبة إلى الميزانية المتوقعة في روسيا 2018، علما بأن الفيفا لم يكشف الأرقام بالتفصيل. في التقرير المالي لعام 2017.

وبلغت تكلفة منافسات كأس العالم 2014 في البرازيل 2.22 ملياري دولار، بينما تبلغ التوقعات لمونديال روسيا 1.94 مليار دولار، بحسب التقرير المالي للفيفا.

القسم الأول من النفقات هو ميزانية عمل اللجنة المنظمة المحلية (453 مليون دولار في 2014)، مدفوعة بالكامل من قبل الفيفا في العام المذكور.

أما بالنسبة إلى مونديال 2018، ارتفعت مساهمة الفيفا في اللجنة التنظيمية بشكل ملحوظ إلى 627 مليون دولار.

ويدفع الاتحاد الدولي منحا للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. وزاد هذا المبلغ الإجمالي الذي بلغ 358 مليون دولار عام 2014، بنسبة 12 في المئة، حيث أصبح 400 مليون دولار (341 مليون يورو) في كأس العالم 2018، بينها 38 مليون دولار (32,5 مليون يورو) للفائز (مقابل 35 مليون دولار في 2014) و28 مليون دولار للوصيف.

ويحصل كل منتخب خرج من الدور الأول على 8 ملايين يورو.

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