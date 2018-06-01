عاجل..العثور على جثة شاب مرمية بالشارع بمنطقة الزمامرة بدكالة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن تجزئة النصر بالزمامرة بدكالة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 7 يونيو، حالة استنفار أمني، عقب العثور على شاب جثة هامدة، مرمية بمنطقة خلاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن تجزئة النصر بالزمامرة بدكالة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس 7 يونيو، حالة استنفار أمني، عقب العثور على شاب جثة هامدة، مرمية بمنطقة خلاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، عثر عليه مواطنون جثة هامدة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية، التي حلت بعين المكان، وعاينت الجثة، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة.

وأكد ذات المصدر أن المنطقة التي عثر بها على الجثة، تعرف تواجد العشرات من المواطنين، مشيرا إلى أن الشرطة العلمية، من المنتظر أن تصل إلى عين المكان، لجمع الأدلة، ومعاينة الجثة.