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عاجل وبالصور..رموك يقتل رئيس جماعة بسطات

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 15:02 عاجل وبالصور..رموك يقتل رئيس جماعة بسطات | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..رموك يقتل رئيس جماعة بسطات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن ''أحمد لبيض'' رئيس جماعة النخيلة القروية التابعة لدائرة ابن أحمد إقليم سطات، لقي مصرعه، قبل قليل من يومه الخميس، عقب تعرضه لحادثة سير مميتة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن ''أحمد لبيض'' رئيس جماعة النخيلة القروية التابعة لدائرة ابن أحمد إقليم سطات، لقي مصرعه، قبل قليل من يومه الخميس، عقب تعرضه لحادثة سير مميتة.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، كان على متن سيارة رباعية الدفع تابعة للجماعة بالطريق الرئيسية رقم 11، إلا أن شاحنة كبيرة ''رموك''، اصطدمت به، بقوة كبيرة، ما تسبب في إصابته بجروح جد خطيرة.

وأكد ذات المصدر أن ''أحمد.لبيض''، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أحمد لبيض رئيس الجماعة سيارة الإسعاف

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