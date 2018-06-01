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عاجل..الخلفي: ''طلب الوزير الداودي إعفاءه من مهامه لم يناقش''

بتاريــخ : 7 يونيو 2018 / 15:03 عاجل..الخلفي: طلب الوزير الداودي إعفاءه من مهامه لم يناقش | بوليتيك
عاجل..الخلفي: ''طلب الوزير الداودي إعفاءه من مهامه لم يناقش''
أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي الذي تم عقده يومه الخميس 7 يونيو، بالرباط، لم يعرض مناقشة طلب الوزير لحسن الداودي لاعفائه من مهامه الوزارية.

''شوف تيفي''

أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي الذي تم عقده يومه الخميس 7 يونيو، بالرباط، لم يعرض مناقشة طلب الوزير لحسن الداودي لاعفائه من مهامه الوزارية.

وأوضح الخلفي، أن طلب الإعفاء المقدم من الوزير الداودي، لم يناقش نهائيا بالمجلس الحكومي، لأن الإطار الدستوري المنظم لهذا الأمر واضح، وبالتالي فطلب الإعفاء لا يمكن مناقشته بهذا بالمجلس.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية،كشف أمس الأربعاء، عن تقديم لحسن الداودي بطلب لإعفائه من مهامه الوزارية بحكومة سعد الدين العثماني، وذلك على خلفية مشاركته في وقفة عمالية، أمس الثلاثاء.

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