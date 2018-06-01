أعلن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، عن توصله بشكاية تتعلق بما فاه به النقيب محمد زيان في حق عدد من الصحافيين عندما كانوا يزاولون مهامهم بفضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

"شوف تيفي"

أعلن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، عن توصله بشكاية تتعلق بما فاه به النقيب محمد زيان في حق عدد من الصحافيين عندما كانوا يزاولون مهامهم بفضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية ملف توفيق بوعشرين، مساء يوم الإثنين 4 يونيو 2018، حيث توجه إليهم بشكل غير أخلاقي وصاح في وجوههم: "سيرو صوروا ترا.. "، وذلك بعد أن توقفت سيارة للشرطة أمام مدخل المحكمة تحمل إحدى المصرحات، والتقاط الصحافيين لصورها.

وأكد بيان للنقابة، توصلت به "شوف تيفي" يومه الخميس، أنه وأمام إصرار النقيب زيان على تلفظه بالسب والشتم في حق صحافيين، ونظرا لما خلفه هذا السلوك الذي لا يليق بمحام، فبالأحرى بنقيب، من امتعاض واستنكار ليس فقط من قبل الصحافيين، بل من أساتذة محامين كانوا حاضرين، فإن النقابة، تعلن رفضها لمثل هكذا السلوك، والذي لا يحترم روح البلاغ المشترك بين هيأة المحامين بالدار البيضاء، والذي حضر الاجتماع المنبثق عنه نقباء سابقون ورئيس هيآت المحامين بالمغرب.

واعتبارا لما صدر عن النقيب زيان، يضيف البيان، فإن فرع النقابة دعا جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهيئة المحامين بالرباط، إلى تحمل مسؤولياتهم في ضبط أعضائها وعدم تكرار ما وقع واتخاذ ما يلزم تجاه هذا السلوك المشين، مشيدين مرة أخرى بالزملاء والزميلات على ضبط أنفسهم أمام كل استفزاز يتعرضون له خلال مزاولة مهامهم.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تصرفات النقيب زيان بسبب إهانته للصحافيين خلال محاكمة توفيق بوعشرين